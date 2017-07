La band francese il 22 luglio al Postepay Sound Rock in Roma per l’unica data italiana del 'Ti Amo Tour'.

di Nunzio Tonnara - 24 Luglio 2017

I Phoenix e l’Italia: una storia d’amore tutta da ballare

Il loro ultimo disco è una dichiarazione d'amore all'estate italiana: spiagge, gelati, prosecco, il juke box che suona una canzone di Battiato o un successo del festival di Sanremo. Impossibile quindi per i Phoenix non passare dall'Italia nel loro Ti Amo Tour, non soltanto per presentare al pubblico i nuovi brani ma anche per visitare ancora una volta il Paese che tanto li ha ispirati e che non li vedeva in concerto da sette anni.

Roma li ha accolti sotto un sole caldissimo, eppure il frontman Thomas Mars prima di salire sul palco non ha perso occasione di vestire i panni del turista e di sfoggiare su Instagram una posa davanti agli studios di Cinecittà.

Ad aspettarli all'Ippodromo di Capannelle c'era un pubblico formato soprattutto da giovani. Nonostante i Phoenix siano ormai sulle scene da 25 anni, sono riusciti a fare breccia nel cuore delle nuove generazioni, complice anche un sound che, in maniera progressiva e naturale, si è spostato dall'indie rock degli esordi ad un groove disco che strizza l'occhio ai Daft Punk.

Con una scaletta che ha pescato dagli ultimi 4 dischi - unica eccezione If I Ever Feel Better in medley con Funky Squaredance, entrambe tratte dal loro debutto discografico del 2000 - i Phoenix hanno fatto ballare il pubblico dall'inizio alla fine del concerto, concedendo un solo momento di pausa con Countdown, cantata da Thomas in mezzo al pubblico nel primo crowd surfing della serata, con il solo accompagnamento del chitarrista Christian dal palco.

Sedici brani tiratissimi in una perfetta continuità di suono tra le varie fasi della band di Versailles, per un concerto che ha chiamato a raccolta un buon numero di spettatori, forse non tanti quanti il gruppo meriterebbe. I Phoenix hanno risposto con grande energia ed entusiasmo, abbracciando letteralmente il pubblico alla fine del concerto in un secondo crowd surfing sulle note del reprise di Ti Amo, dal geniale titolo Ti Amo Di Più. E il pubblico in visibilio ha intonato brani vecchi e nuovi scatenandosi senza sosta, restituendo alla band lo stesso amore - anzi, Di Più.

I Phoenix in concerto al Postepay Sound Rock in Roma: Scaletta

Ti Amo

Lasso

Entertainment

Lisztomania

J-Boy

Trying to Be Cool / Drakkar Noir

Role Model

Girlfriend

Sunskrupt!

If I Ever Feel Better / Funky Squaredance

Armistice

Rome

Countdown

Fior di Latte

1901

Ti Amo Di Più