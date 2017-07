Il pubblico di Roma apprezza e restituisce Agli Ex-Otago e a Lo Stato Sociale il calore ricevuto in cantate a squarciagola, abbracci e balli sfrenati, a conclusione di un live assolutamente godibile ed ineccepibile.

di Francesca Amodio - 30 Luglio 2017

I genovesi Ex – Otago e i bolognesi Lo Stato Sociale sul palco del Rock in Roma

Anche quest’anno il Postepay Sound Rock in Roma 2017 si avvia in bellezza verso la conclusione, dopo una stagione di successi dettata da un cartellone con un’offerta musicale che ha soddisfatto anche i palati più esigenti, e che stasera ha visto esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti e prestigiosi della capitale due delle band più seguite dai giovanissimi, i genovesi Ex – Otago e i bolognesi Lo Stato Sociale, entrambi della blasonata scuderia di Garrincha Dischi.

L’apertura è affidata ai primi, al quintetto di Genova che prende il nome da una squadra di rugby neozelandese e che nel 2016 sforna uno dei dischi più apprezzati del panorama dell’indie – pop italico, “Marassi”, ripubblicato nell’aprile del 2017 col titolo di “StraMarassi” con l’aggiunta di collaborazioni e vari remix: on stage Maurizio Carucci (voce, tastiera), Simone Bertuccini (chitarre, basso), Olmo Martellacci (tastiere, basso, flauto), Francesco Bacci (chitarre, charango, basso) e Rachid Bouchabla (batteria, percussioni) sono uno spettacolo per occhi e orecchie.

Spigliati, naturali, spontanei, energici e convincenti, il pop – rock proposto dagli Ex – Otago è senza fronzoli, fruibilissimo e per nulla pretenzioso, scritto in un italiano lineare ed originale, mai banale, coadiuvato da sonorità che non celano un’attenta ricerca e contaminazione, con la resa finale di un sound perennemente a cavallo fra quell’adorabile patina della tradizionalità analogica degli anni ottanta e la contemporaneità delle schegge sonore dei synth dei giorni nostri, il tutto ravvisabile ad esempio in uno dei singoli più riusciti, “Gli occhi della luna”, che vede la partecipazione di Jake La Furia dei Club Dogo.

Sono da poco trascorse le 22.00, il pubblico romano è impaziente di accogliere Albi, Checco, Lodo, Bebo e Carota, che da quasi otto anni oramai sono Lo Stato Sociale, fra le rivelazioni più eclatanti dell’elettro - pop italiano degli ultimi anni.

Con una platea di pubblico giovanissimo che riserva loro un’accoglienza festosa ed esplosiva, il concerto del quintetto di Bologna è come una festa, colorata da un’esplosione di coriandoli e di grandi palloni variopinti, che squarciano le note godibili e divertenti della band.

Lo Stato Sociale infatti è proprio questo, un collettivo di giovani amici, prima che colleghi, in cui non c’è un vero e proprio leader e che suonano insieme in primis per puro divertissement e per il gusto di farlo, e questo tipo di positiva noncuranza e spensieratezza arriva dritto all’ascoltatore: i testi de Lo Stato Sociale sono spesso e volentieri una texture di slogan moderni e generazionali sul lavoro, sull’amore, sulla politica, sulla vita di tutti i giorni e su quella sperata ed impossibile, messi però sapientemente bene in musica tramite un’innegabile capacità di scrittura testuale che ricalca un’evidente dote di linearità, di prosaicità, di orecchiabilità e fruibilità che rendono i pezzi del gruppo sempre trascinanti, corali, intriganti e curiosi.

Le sonorità della band non sono da meno, con la messa in atto di un sound riuscitissimo, merito di un gruppo che sa suonare davvero, a cavallo fra gli echi dell’elettronica più tradizionale e il pop cantautorale moderno più recente.

Tutti in qualche modo si riconoscono in pezzi come “C’eravamo tanto sbagliati”, “In due è amore in tre è una festa”, “La musica non è una cosa seria”, “Buona sfortuna”, “Amore ai tempi dell’Ikea”, “Abbiamo vinto la guerra”, in cui i cinque mettono alla berlina i vizi e le virtù della società contemporanea senza mai però mettersi sul pulpito giudicante.

Il pubblico di Roma apprezza e restituisce alla band il calore ricevuto in cantate a squarciagola, abbracci e balli sfrenati, a conclusione di un live assolutamente godibile ed ineccepibile.