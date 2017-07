Sul palco del Postepay Sound Rock in Roma arriva il talento, l'ironia e la personalità di Brunori SAS, che oltre ai suoi successi omaggia gli AC/DC.

di Francesca Amodio - 05 Luglio 2017

Brunori SAS: A casa tutto bene, arriva sul palco del Postepay Sound Rock in Roma

Quarto appuntamento quello di stasera per l’estate capitolina del Postepay Sound Rock In Roma 2017, che dopo i successi di Damian Marley, Daniele Silvestri e Samuel, accoglie calorosamente la nuova tappa de “A casa tutto bene” tour del calabrese doc Dario Brunori, in arte e in musica Brunori SAS (omaggio alla piccola ditta di famiglia), salutato da un pubblico affezionatissimo che per lui riempie l’Ippodromo delle Capannelle di Roma.

“A casa tutto bene” (Picicca Dischi, gennaio 2017) naturalmente è il titolo dell’ultimo acclamatissimo lavoro del quarantenne cosentino con un curriculum illustrissimo, reduce da un tour invernale di diciotto date tutte sold – out, da collaborazioni e condivisioni di palcoscenici con musicisti del calibro di Eugenio Finardi, Negramaro, Noemi, Dente, Ginevra Di Marco, Mannarino, da produzioni artistiche per artisti come Maria Antonietta e Dimartino e in ultimo dalla Targa Tenco per la Migliore Canzone con il brano “La Verità”, singolo tratto dall’ultimo album di Brunori, a proposito del quale il cantautore ha detto:

“Sono canzoni che hanno a che fare con la necessità di affrontare le piccole e grandi paure quotidiane e con la naturale tendenza a cercare un riparo, un rifugio, un luogo in cui sentirsi al sicuro”.

Accompagnato da luci davvero mirabolanti e soprattutto da una band di professionisti quali Simona Marrazzo (cori, percussioni, sintetizzatore), Dario Della Rossa (tastiere), Massimo Palermo (batteria), Mirko Onofrio (cori, clarinetto, sassofono), Stefano Amato (basso, violoncello, chitarra elettrica, mandola, mandolino) e Lucia Sagretti (violino), quello che Brunori SAS regala al pubblico della Città Eterna stasera, dividendosi tra chitarra elettrica, chitarra acustica e piano, è un concerto godibile, lineare, senza orpelli, sbavature o eccessi: quello di Dario Brunori è un cantautorato semplice, diretto, senza troppe pretese, cantato da un cantastorie carismatico che non si prende mai troppo sul serio.

Questa è la chiave di lettura per la comprensione e l’apprezzamento di un artista come Brunori: è un cantautore senza troppi fronzoli, con una voce piacevole, interessante, chiara e non sguaiata, che non si propone come personaggio ma come persona, carta che il pubblico oramai da oltre dieci anni amabilmente apprezza. Quello di Brunori è un cantautorato poco o niente pretenzioso, alla cui filosofia si arriva per totale assenza di filosofia, o meglio, che viene sviscerata in testi estremamente narrativi, quotidiani, con giochi di parole semplici, adagiati su sonorità propriamente pop, a cavallo fra le litanie degli anni novanta ed a volte momenti più sperimentalmente contemporanei, con azzeccate schegge di rock qua e là. Brunori insomma gioca la carta della trasparenza, del non atteggiarsi, del non fingere troppo, del raccontare e di sapersi raccontare senza mai passare per quello che non è. E vince e stravince.

Sul palco si prende continuamente in giro, partendo dalla sua stazza fino ad arrivare alla battuta sul cartellone del Rock In Roma di quest’anno, nei riguardi del quale, ride Brunori, “non si capisce come possa starci io in mezzo a Marilyn Manson e ai Red Hot Chili Peppers. Ma la verità è che io sono il Manson italiano”.

Con una scaletta che accontenta tutti, che naturalmente va dai successi oramai storici di Brunori come “Guardia 82”, “Kurt Cobain”, “Arrivederci tristezza”, “Pornoromanzo”, “Italian Dandy” fino ai brani dell’ultimo lavoro, il pubblico di Roma stasera è in totale adorazione di questo cantautore umile e simpatico, che si districa con maestria tra una ballata al pianoforte e un pezzo rock ‘n’ roll in maniera pulita e convincente, fino ad omaggiare con nonchalance uno degli intro più popolari della storia del rock mondiale, “Back In Black” degli AC/DC, brano che, ironizza Brunori:

“Andava fatto, vista la location, ma che ho suonato vestito come un commercialista”.

Nelle canzoni di Brunori insomma vige semplicemente il sentimento di volere e di sapere raccontare delle storie, quelle di tutti i giorni, senza avere la pretesa o la volontà alcuna di elevarsi ad inno generazionale, e questa è la chiave del successo di questo artista.

Giungendo verso la fine del live, Brunori lascia spazio anche ai sentimenti della vita reale, regalando un appassionato bacio di auguri alla sua Simona Marrazzo, con la quale, dice emozionato, “compio oggi diciannove anni di vita insieme”.

Un artista puro, comunicativo e genuino, una bella fetta di realtà del panorama cantautorale maschile attuale.