Afterhours, un’esaltante cavalcata attraverso trent’anni del loro rock

Gli Afterhours al Postepay Sound Rock in Roma si confermano una delle migliori realtà del rock nazionale, proprio in un periodo musicale fertile che ha visto premiate numerose realtà emergenti nostrane.

di Tonino Merolli - 28 Luglio 2017

Sgombriamo il campo dai tanti equivoci che nascono quando si parla degli Afterhours e del loro leader, Manuel Agnelli. La band milanese è da trent'anni sulla breccia (il compleanno si festeggia proprio con il tour partito dal Postepay Sound Rock in Roma) e rappresenta, senza alcun dubbio, ancora una delle migliori realtà del rock nazionale, proprio in un periodo musicale fertile che ha visto premiate numerose realtà emergenti nostrane.

L'esperienza televisiva di Manuel, criticabile quanto si vuole, è stata una scelta giustificata da personali e rispettabili motivazioni che, comunque, non inficiano la validità di un performer capace di catturare magneticamente l'attenzione del pubblico e sfoderare doti vocali di tutto rispetto. E, con estrema modestia (quando le luci sono ancora accese), gli Afterhours si presentano sul palco di Rock in Roma accolti dalle urla dei loro fedelissimi fan. Ci si rende subito conto che sarà una serata da ricordare quando la band intona “Strategie”, brano del '95 tratto dall'album “Germi”, solo la prima di tante composizioni del passato che gli Afterhours propongono questa sera. Ce ne sono, naturalmente, molte altre come “Male di Miele”, scritta per il loro (forse) miglior lavoro, “Hai Paura del Buio?” o la fantastica e un po' bluesy “Ossigeno”, dove tutti i musicisti sul palco hanno modo di mettere in mostra le loro ottime doti musicali e la grande intesa che regna sovrana.

D'altronde stiamo parlando di personaggi che rispondono ai nomi di Roberto Dell'Era (basso), Xabier Iriondo e Stefano Pilia (chitarre), Rodrigo D'Erasmo (violino, etc.), Fabio Rondanini (batteria) e addirittura lo storico batterista Giorgio Prette (nuovamente sul palco in occasione dell'esecuzione di “Costruire per Distruggere” e qualche altro brano), una formazione di tutto rispetto. “La Sinfonia dei Topi”, inserito nella scaletta, non la facevano da più di dieci anni e trova nuova linfa vitale, come altre composizioni, da una maturità musicale che cresce anche attraverso la ricerca di nuovi stimoli. Il live è molto equilibrato: ballad intense (caratterizzate da una linea melodica tipicamente nostrana) si alternano a pezzi dai testi crudi e taglienti, decisamente più tirati e caratterizzati da sonorità fra metal e grunge che infiammano i presenti.

La parte centrale del live, poi, è dedicata al nuovo e recente album “Folfiri o Folfox”, dai temi intimi e delicati, che, nella sua versione live, convince ancora di più e lascia intravedere la grande potenzialità delle varie composizioni. Continua, così, la perfetta sintonia con un pubblico che accompagna la band nella sua lunga cavalcata attraverso gli anni anche con un appropriato contributo vocale, apprezzato e utile a stabilire un contatto ancora più stretto con la formazione milanese che, dopo una breve pausa, riprende a suonare con intensità ed ispirazione. Sono passate, così, oltre due ore e tutto si conclude sulle note della splendida e trascinante “Bye bye Bombay”.