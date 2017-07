Si rincorrono le voci sulla nuova fidanzata di Stefano De Martino, nessuno avrebbe mai sospettato di lei. A due anni dalla separazione da Belen, ora un'altra donna dal fisico mozzafiato ha conquistato il ballerino. Ecco chi è...

di Carlotta Sabatini - 07 Luglio 2017

Stefano De Martino è di nuovo fidanzato? Ecco chi ha conquistato il ballerino

Il gossip impazza e non poteva essere altrimenti, considerando che uno dei protagonisti altri non è che Stefano De Martino. L'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe infatti trovato di nuovo l'amore, ma - al contrario della showgirl argentina, che non fa mistero dei suoi sentimenti - Stefano sembra poco incline a gettare ai quattro venti la propria privacy.

A darci news ci pensa quindi Oggi, ripreso poi da Dagospia.

“Stefano De Martino si sarebbe fidanzato con Marianna Barisano” titola il settimanale, specificando che Marianna ha 20 anni e non ‘appartiene' al mondo dello spettacolo. Un altro dettaglio vorrebbe però la bella Marianna già impegnata con un altro uomo: gossip fasullo o ulteriore scandalo? Difficile a dirsi, considerando - appunto - il silenzio di Stefano, che sui social si limita a pubblicare foto e video da Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze, senza ulteriori commenti.

A commentare ci pensa però la stessa Marianna, raggiunta al telefono da Avellino Today.

“La realtà dei fatti è ben altra. - ha dichiarato - Ho appreso da amici la notizia. Peraltro ad Ibiza non ci sono mai stata ed ero nel contempo con il mio fidanzato Giuseppe, avellinese come me”.

Nessun rancore, tuttavia. Anzi, Marianna assicura che - letto il gossip che la vedeva protagonista - si è fatta “una risata” insieme al compagno, perché “lui si fida ciecamente”. Niente nuovo amore, quindi, per Stefano, che sembra al momento non avere occhi che per il piccolo Santiago, il figlio avuto proprio da Belen. A ogni cosa il suo tempo.

