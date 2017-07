'Ve lo devo dire, sta male', la drammatica confessione di Lino Banfi

Davvero un bruttissimo momento quello che sta vivendo Lino Banfi: dopo la morte del suo caro amico Paolo Villaggio, ora arriva una nuova triste notizia. E' proprio lui a svelare il dramma

07 Luglio 2017

In questi giorni l'Italia ha dovuto dire addio, con grande commozione, ad un mito assoluto degli anni '80 e '90 (ma non solo): Paolo Villaggio è infatti scomparso all'età di 84 anni, lasciando orfani tutti coloro che lo avevano amato nel suo personaggio più iconico, il ragionier Fantozzi.

E tra i tanti che hanno voluto salutare l'amico Paolo c'è stato anche un collega di tanti divertentissimi film, Lino Banfi: il suo messaggio era suonato un po' dolce e un po' amaro agli utenti del web, che si erano subito preoccupati per la sua salute. Banfi infatti si rivolgeva direttamente a Villaggio affermando: "l'avventura comincia ad essere dura anche per me"

Ora alcune dichiarazioni del grande attore pugliese chiariscono meglio questo suo pensiero: ospite a Polignano per la presentazione del suo libro autobiografico "Hottanta voglia di raccontarvi... La mia vita e altre stronzéte", Banfi ha fatto una tragica confessione al pubblico.

"Sono in Puglia e ve lo devo dire, mia moglie sta molto male. E' difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie, il valore della famiglia viene prima di tutto“



Lino Banfi ha ricordato anche con grande tenerezza il matrimonio con la moglie Lucia, celebrato contro il volere delle famiglie nel 1962 e dal quale sono nati due figli, Walter e Rosanna: "Avevo 26 anni e lei 24. Padre Stefano, il parroco della Chiesa di San Francesco a Canosa, ci disse di fare in fretta perché dopo di noi doveva celebrare un matrimonio vero. Fu una cerimonia spartana nella quale trionfò l'amore"

Un momento difficile per il grande Lino, che è stato accolto con amore dalla sua terra, la Puglia, e sostenuto virtualmente con un grande abbraccio dai suoi tantissimi fan sparsi in tutto il mondo.





foto @facebook - archivio