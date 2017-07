Michelle Hunziker si traveste da muratore: il video è virale sul web

La conduttrice svizzera pubblica un simpatico video dove si mette nei panni di un muratore bergamasco, con tanto di cappello di carta e vestito sollevato: in poche ore il video è diventato virale

di Francesca Di Belardino - 28 Luglio 2017

Simpatica ed ironica come sempre, Michelle Hunziker ha trovato il modo di far sorridere i suoi tantissimi follower su Instagram con un breve ed esilarante filmato: la showgirl svizzera, evidentemente approfittando di lavori in corso a casa sua, ha voluto omaggiare i muratori bergamaschi mettendosi per qualche minuto nei loro panni.

Poco prima aveva infatti pubblicato una foto con pala alla mano e giornale di carta in testa (con la testata L'eco di Bergamo in bella vista), con la quale augurava il buon lavoro a tutti i lavoratori bergamaschi: poi è seguito il video, nel quale dalle parole la bella Michelle è passata ai fatti.

Vestito raccolto per non inciampare, cappellino d'ordinanza, carriola e betoniera in funzione, Michelle si è improvvisata muratore cantando a squarciagola una canzone bergamasca: un omaggio ai lavoratori del posto e alle origini del marito Tomaso Trussardi, molto apprezzato dai follower che hanno visualizzato e commentato in massa il video.

Così mentre la figlia Aurora raggiunge il milione di follower su Instagram, la mamma riesce a creare un video virale accumulando in poche ore quasi 400mila views: una famiglia veramente social, che dalla prossima stagione televisiva potremmo anche vedere di nuovo sul piccolo schermo.

Michelle e Tomaso saranno infatti protagonisti di una puntata di C'è posta per te, mentre la "piccola" Aurora tornerà probabilmente alla conduzione del day time di X Factor come già nelle due precedenti edizioni.