Max Biaggi e la decisione 'sofferta' di Bianca Atzei: ecco l'ultimo messaggio per il campione di Moto GP

Bianca Atzei, dopo l'incidente di Max Biaggi, gli è stata vicino fin dai primi momenti rinunciando anche a diversi impegni lavorativi. Ora la cantante, però, fa un annuncio sofferto su Instagram e lancia un messaggio per i tanti fan del campione del Moto GP e per chi ama le sue canzoni. Ecco cosa ha deciso la cantante

di Giuseppe Guarino - 23 Giugno 2017

SHARE

Max Biaggi è ancora in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma. Lo scorso 11 giugno, infatti, il centauro romano ha subito un incidente in allenamento sul circuito Il Sagittario di Latina, subendo la frattura di 11 costole e numerose altre lesioni che lo hanno costretto a sottoporsi a diverse operazioni.

Da allora, la sua compagna Bianca Atzei gli è stata sempre vicino, non abbandonando praticamente mai il suo capezzale. Aveva invece messo da parte numerosi impegni professionali, rinunciando a diverse esibizioni sui palchi di tutta Italia. Almeno fino a ieri sera, quando con una sofferta decisione è tornata a cantare all’evento del Pizza Village di Napoli.

Bianca lo aveva annunciato in anticipo su Instagram, dove aveva lasciato un lungo messaggio dedicato ai suoi fan. In esso aveva detto che il ritorno sulle scene non sarebbe stato altro che un modo per cercare di far bene al suo compagno anche attraverso la musica: “Max è felice per me e sarà con l’iPad davanti per guardarmi e seguirmi su Rtl102.5. Credo che la musica e il canto siano una potente medicina e possono migliorare il suo stato d’animo ma anche il mio”.

Così è stato. Bianca è salita sul palco cantando cinque brani e dedicandone uno proprio al suo amato. Poi, dopo l'esibizione è subito scappata in direzione Roma per tornare ad essere la “crocerossina” dell’ex campione di Moto GP. Ancora una volta ha utilizzato Instagram per confessare i suoi pensieri e ringraziare tutti coloro che stanno dimostrando di essere vicini alla coppia: “La musica fa bene al cuore... Grazie a tutti per l'affetto verso me e Max e per aver cantato con me. Torno a Roma dal mio amore. Vi voglio bene. Grazie di ❤”.