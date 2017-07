Luigi Berlusconi bacia l'amico "per scherzo/per dispetto"? Sui social la reazione è immediata

Sul settimanale Oggi viene pubblicata la foto di Luigi Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, in atteggiamenti compromettenti con un altro uomo sul pontile di Villa Certosa in Sardegna. Come reagirà papà Silvio? Intanto sui social si scatena il putiferio. Ad infastidire gli utenti sono le parole riportate dal giornale sopra lo scatto. La reazione è stata immediata

di Giuseppe Guarino - 07 Luglio 2017

Luigi Berlusconi, ultimogenito dell'ex premier e di Veronica Lario, è stato pescato dai fotografi in atteggiamenti compromettenti con un altro ragazzo. Il rampollo 28-enne sta infatti trascorrendo le vacanze a Villa Certosa, insieme ad alcuni amici e alla sorella Barbara. È qui che, mentre prendeva il sole sul pontile, è stato paparazzato dai fotografi di Oggi nell'atto di baciare sulle labbra un amico barbuto.

Poco sappiamo sulla natura del bacio. Il settimanale la prende piuttosto alla larga e riporta che si sia trattato di un “dispetto”, di uno scherzo fatto ai fotografi rei di non lasciar pace alla famiglia durante il ritiro estivo. Tuttavia, già alcuni anni fa Luigi fu pizzicato in atteggiamenti intimi con il suo maestro di ju jitsu durante una vacanza per soli uomini.

In ogni caso, l'eccessiva prudenza di Oggi ha oltremodo infastidito il popolo del web, che su Twitter si è lanciato in commenti di rabbia nei confronti della malcelata omofobia che traspare dalla situazione: “Tutti amici dei gay, tutti contro l'omofobia...poi spuntano le foto di Luigi Berlusconi ed è un trionfo di frasi di scherno”, oppure: “Ma non possiamo dire semplicemente che Luigi Berlusconi è gay e che bacia il fidanzato invece di ‘amico' e ‘dispetto'? Siamo così bigotti?”.

Non mancano tuttavia commenti più spiccatamente ironici, volti ad indicare una sorta di contrappasso per il leader di Forza Italia, in passato non troppo gentile nei confronti degli omosessuali: “E quindi Silvio Berlusconi ha anche un figlio gay, a quanto pare. Per chiarirci: non sono scandalizzato da Luigi Berlusconi, ma divertito sì”. Oppure: “Cresciuto in una casa piena di olgettine, sfido chiunque a non preferire l'amico barbuto”.

Ma c'è chi vede addirittura una possibile mossa politica dietro tutto ciò, legata ad una svolta gay-friendly di Silvio in vista delle prossime elezioni: “Credo che Luigi Berlusconi sarebbe ottimo candidato per FI, anche per bieco motivo di marketing. Forse il papy ci sta pensando....”