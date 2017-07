Lady Diana, l'ultima telefonata con i figli poche ore prima della morte. Solo ora emerge che...

'Era lei che parlava da Parigi', a vent'anni dalla morte della principessa Diana, ora si scopre dell'ultima telefonata ai figli William e Harry fatta poco prima dell’incidente d’auto a Parigi. Ecco cosa si sono detti

di Eleonora D'Urbano - 24 Luglio 2017

William e Harry lo rivelano solo ora, ecco cos'ha detto Lady Diana nella loro ultima telefonata

Sono passati quasi 20 anni dalla morte di Lady Diana e i principi William e Harry si preparano a renderle omaggio attraverso un documentario che andrà in onda stasera sull’emittente ITV dal titolo ‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy' ('Diana, nostra madre: la sua vita e il suo lascito').

Era il 31 agosto 1997 quando la principessa più amata dai sudditi britannici e il fidanzato Dodi Al Fayed morirono sotto al ponte dell’Alma dopo una folle corsa tra le vie di Parigi per sfuggire ai paparazzi: il ricordo del suo sorriso, dei suoi occhi e delle sue battaglie non è morto insieme a Lady D. e viene in qualche modo celebrato ogni giorno dai figli oramai adulti.

William e Harry hanno ricordato nel documentario quell’ultima telefonata a poche ore dall’incidente che sconvolse la loro vita e quella del mondo intero: una chiacchierata veloce avvenuta quando all’epoca il primogenito aveva 15 anni e il fratello solo 12 che purtroppo li perseguiterà per sempre.

Secondo quanto emerso, poche ore prima della morte, Lady Diana aveva chiamato per un saluto consumato in fretta e in furia perché i figli in vacanza volevano andare a giocare con i cugini piuttosto che perdere tempo al telefono.

“Harry ed io avevamo una fretta dannata di salutarla – ha raccontato l’attuale Duca di Cambridge, padre di George e Charlotte – Se avessi saputo cosa sarebbe successo non sarei stato così indifferente. Ma quella telefonata mi si è conficcata in testa, anche in maniera pesante”.

“Ricordando oggi quella telefonata, è veramente difficile – ha aggiunto Harry – Dovrò affrontarlo per il resto dei miei giorni, non sapendo che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei parlato con mia madre. Come sarebbe stata diversa la conversazione – ha concluso il secondogenito – se avessi avuto anche la minima idea che la sua vita sarebbe stata presa quella notte”.

