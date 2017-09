Hugh Hefner morto, il ricordo molto particolare delle conigliette di Playboy: sconvolta Pamela Anderson

E' morto a 91 anni Hugh Hefner, il padre fondatore della celebre rivista Playboy. La sua morte ha colto di sorpresa le tante conigliette che hanno potuto apprezzare Hefner sia come datore di lavoro che come compagno. Ecco il loro particolare ricordo

di Redazione - 28 Settembre 2017

SHARE

Addio al fondatore di Playboy: morto Hugh Hefner. Ecco il ricordo speciale delle sue conigliette

Hugh Hefner è morto mercoledì 27 settembre nella sua residenza ‘The Playboy Mansion' a 91 anni: il fondatore di Playboy si è spento placidamente per cause naturali dopo una vita trascorsa quasi interamente circondato dalle sue conigliette, con cui sconvolse – a partire dal 1953 – l'America e non solo.

È principalmente su Instagram che si sta consumando l'addio all'imperatore della celeberrima rivista che ridefinì pesantemente la cultura e gli stereotipi legati al sesso e che ancora oggi continua a stuzzicare le fantasie di milioni di persone.

PAMELA ANDERSON ANCHE LEI 'CONDANNATA A MORTE', ECCO LA MALATTIA DELLA STAR DI PLAYBOY

L'ex fidanzata Kendra Wilkinson, che aveva solo 18 anni quando è diventata una playmate mentre Hefner ne aveva 78, ha fatto sapere al magazine People:

“Ha cambiato la mia vita, mi ha fatto diventare la persona che sono oggi, gli sono grata per la nostra amicizia e per il tempo passato insieme. Resterà nel mio cuore per sempre”.

Sconvolta Pamela Anderson, la sua preferita, ha pubblicato un video in cui la vediamo in sottoveste nera e in lacrime sussurrare ‘Goodbye Hef': la breve clip è accompagnata da un lungo e commovente messaggio dove confessa:

“Mi hai insegnato tutto quello che c'è da sapere sulla libertà e sul rispetto. Al di fuori della mia famiglia, tu sei stata la persona più importante della mia vita”.

E ancora Terry Coastline ha postato uno scatto malizioso con Hefner per l'ultimo saluto, mentre Bridget Marquardt ha dichiarato su Instagram:

“Così triste, ma sempre grata per i bellissimi ricordi e le incredibili esperienze” accompagnando il messaggio dall'hashtag #RIPHef e un cuoricino spezzato.

Fotogallery@Social