La trasformazione di Gianluca Vacchi: ecco com'era da giovane. Irriconoscibile

Gianluca Vacchi oggi è un sexy miliardario che spopola su Instagram anche ai suoi balletti seducenti ma com'era da giovane. Guardate queste foto e resterete di stucco: Gianluca Vacchi da giovane è irriconoscibile

di Giuseppe Guarino - 17 Luglio 2017

Sexy, provocatorio, palestrato: tutti abbiamo imparato a conoscere Gianluca Vacchi, il famoso miliardario, star di Instagram con i suoi balletti. Eppure, anche lui nasconde un passato “diverso”, lontano dai flash e dal jet-set.

I suoi attuali modi di fare e di vestire sono ormai un marchio di fabbrica, che ne fanno il cinquantenne più seguito di Instagram: sorriso da furbetto, barbetta bianca, fisico palestrato, tatuaggi e un outfit stravagante ma mai ridicolo. Ma com’era Gianluca Vacchi da giovane?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la rivista spagnola ¡Hola!, che ha tirato fuori alcuni scatti pubblicati nel 2008 e che ritraggono un inedito Vacchi nelle vesti di manager ingessato: Gianluca ne esce praticamente irriconoscibile.

Dimenticatevi donne, spiagge e muscoli: quello immortalato nove anni fa dalla rivista iberica era sì un mago della finanza, ma dal look classico e dalla pancetta incipiente. Sicuramente poco sexy e certamente più sciapo rispetto a quello esuberante che ormai siamo abituati a conoscere.

Dal 2008 ad oggi il mutamento di Gianluca Vacchi somiglia più ad una profonda metamorfosi che ad un semplice restyling social. I motivi di questo profondo cambiamento di look li ha spiegati lui stesso in una vecchia intervista a Matrix: stanco del mondo della finanza e convinto di non essere la persona adatta a gestire l’azienda di famiglia, Gianluca lasciò la gestione dell’impresa a suo cugino, dedicandosi a tempo pieno al mondo dei social e poi alla musica. Oggi su Instagram conta oltre 10 milioni di fan, che ne fanno una delle star più seguite del web. Un risultato che difficilmente avrebbe raggiunto senza questo enorme cambiamento di look…