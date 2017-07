Chi è il più ricco, Carlo Cracco o Antonino Cannavacciuolo? Ecco quanto guadagnano i famosi chef stellati

Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo non stanno solo dietro i fornelli: dirigono società, sono proprietari e gestori di diversi ristoranti. Alla fine dei conti, quanto guadagnano i famosi stellati italiani? Ecco svelati i loro compensi

di Francesca Demirgian - 21 Luglio 2017

Il primo è al timone di Hell's Kitchen Italia, il secondo di Cucine da incubo Italia. Il primo è veneto, il secondo napoletano. Entrambi sono mariti e padri e sono molto legati alla loro famiglia. Si sono ritrovati insieme, proprio in televisione, tra i fornelli di Masterchef Italia e da allora gli italiani li hanno amati ancora di più.

Stiamo parlando di Carlo Cracco e Antonino Cannavacciolo, così diversi, ma entrambi con un grande talento: la cucina appunto. Entrambi hanno fatto di questo talento un vero e proprio impero con società e ristoranti gestiti da loro.

Ma quanto guadagnano i due famosi chef stellati?

La guida turistica Jfc ha stilato la classifica dei cuochi italiani, con almeno una stella Michelin, che guadagnano di più e sul podio c'è anche uno dei due chef nominati prima. Di chi si tratta? Chi è il più ricco tra Carlo Cracco e Antonino Cannavacciulo?

Ad aggiudicarsi il terzo posto è Carlo Cracco, mentre Cannavacciuolo si è classificato soltanto, per così dire, sesto.

Come sappiamo, sia Carlo Cracco e Antonino Cannavacciolo sono dei veri e propri imprenditori, oltre ad essere degli chef stellati, che dirigono e gestiscono diverse società. Secondo quando pubblicato dalla guida turistica Jfc, lo chef veneto dirige società che gli permettono di fatturare ben 7,5 milioni di euro l'anno. Le società, nello specifico, sono la Cracco Investimenti, la Hugo 4 e la Carlo & Camilla.

Antonino Cannavacciuolo, invece, fattura ogni anno circa 5,2 milioni di euro grazie alla gestione di Villa Crespi, tenuta che amministra con la moglie a Orta San Giulio (Novara).

Insomma, a prescindere dalla posizione in classifica, gli affari non vanno per niente male ai due chef stellati amatissimi dal pubblico italiano.