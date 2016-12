Bufera su Carlo Cracco per il costo del cenone di Capodanno

Sale la polemica dopo la diffusione del prezzo del cenone di Capodanno organizzato da Carlo Cracco. Ecco cosa prevede la serata oltre al menu stellato

di Eleonora D'Urbano - 30 Dicembre 2016

Se San Silvestro è la notte più pazza dell'anno, allora che c'è di male a spendere 1500 euro a persona per il cenone di Capodanno firmato Chef Cracco? Questo devono aver pensato i 60 facoltosi invitati all'esclusivo party veneziano che promette di lasciarli letteralmente a bocca aperta, ma speriamo almeno non a stomaco vuoto. Si chiama “Tentazioni New Year's Eve - The Luxury Experience” il cenone di Capodanno preparato da Carlo Cracco e prevede, oltre al menù stellato del giudice di Masterchef, anche uno spettacolo mozzafiato di acrobazie della compagnia Nuart diretta da Gabriele Rizzi e una serie di riguardi per un'occasione unica nella vita. Il cenone di Capodanno targato Cracco si terrà nella suggestiva Torre Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia nel cuore della Laguna di Venezia e gli ospiti arriveranno entro le 19.30 su uno yacht accompagnati da una hostess personale. Alle 21.30, durante la cena, inizierà lo show e allo scoccare della mezzanotte, dopo i fuochi d'artificio, si brinderà sulla musica messa da un dj internazionale.

Che ne pensate? Un cenone di Capodanno da 1500 euro, seppur realizzato da Carlo Cracco, è stato giudicato eccessivo dal popolo del web, che non ha perso l'occasione di ironizzare – almeno quello non costa nulla – sulla vicenda: “1500 euro cena di Capodanno da #Cracco solo se mi serve lui Nudo” puntualizza La Diva, “Mangiare da #Cracco a capodanno 1500 euro. L'ultima cena” commenta Beppe. A chiudere la bufera che si è abbattuta su Cracco e sul cenone di Capodanno ci pensa un utente che difende lo chef e scrive: “Guardate che non è obbligato nessuno a pagare 1500 € per cenare da #Cracco. Si chiama "libero mercato". #perdire”. Comunque, se non avete la minima intenzione di svenarvi tanto, noi vi suggeriamo un menù facile, veloce e delizioso per il cenone di Capodanno. LEGGETE QUA!

Fotogallery@Social