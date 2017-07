Beyoncè presenta i suoi gemelli: la foto diventa virale

Beyoncè non smette di stupire i suoi fan: la star pubblica una foto che in pochi minuti è diventata virale. Presenta i suoi gemelli ma in un modo originale: ecco la foto pubblicata su Instagram

di Eleonora D'Urbano - 14 Luglio 2017

Il 1° febbraio 2017 Beyoncè annunciava al mondo intero che era incinta di due gemelli: quella foto divenne talmente virale da essere la più cliccata della storia di Instagram. Oggi, 14 luglio la cantante sposata con il rapper Jay-Z festeggia il primo mese di vita di Sir Carter e Rumi e lo fa nel suo stile.

Moderna Venere di Botticelli, con una grande composizione floreale sullo sfondo e un lungo velo che riprendeva lo scatto di febbraio, Beyoncè tiene in braccio i suoi due bambini, guarda fissa all’obiettivo e scrive: “Sir Carter e Rumi un mese oggi” facendo seguire il messaggio con una serie di emoticon che simboleggiano l’unione della loro famiglia, come le mani giunte in preghiera, un uomo e una donna, una bimba – Blue Ivy di 5 anni – e infine i due gemelli.

La foto di Beyoncè che presenta i suoi gemelli su Instagram si attesta sui 4milioni e 300mila like in sole 5 ore da quando è stata messa online e non facciamo fatica a credere che questa immagine, evocativa come quella in cui cingeva il pancione, raggiungerà almeno gli stessi record di visibilità.

Ricordiamo che l’ex delle Destiny’s Child e il marito producer sono sposati dal 2008 e che dopo la nascita della loro primogenita hanno vissuto qualche momento di crisi: non sono mancati i tradimenti, confessati e poi per fortuna perdonati, e la voglia di tornare più forti che mai suggellando la ritrovata armonia con una doppia gravidanza.

Il debutto social di Sir e Rumi è avvenuto, ora speriamo che i due gemellini non vengano viziati come la sorellina, considerata a tutti gli effetti la bimba più influente del pianeta.

