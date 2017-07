Dopo l'addio di Antonio Cassano al mondo del calcio, arriva la proposta di Gianni Morandi: cosa gli ha detto

Antonio Cassano ha detto addio al mondo del calcio e subito è arrivata per lui una proposta da parte di Gianni Morandi: ecco cosa ha scritto in un post su Facebook

27 Luglio 2017

Antonio Cassano ha deciso improvvisamente di lasciare il calcio giocato, nonostante avesse firmato un nuovo contratto con la squadra dell'Hellas Verona: dopo aver chiesto scusa a tutti ha affermato che il suo unico interesse al momento è stare vicino alla moglie e ai figli.

Una notizia che ha lasciato spiazzati non solo i tifosi del Verona ma anche tutti gli amanti del calcio, che hanno sempre amato il genio e la sregolatezza di Fantantonio: fra loro sicuramente anche Gianni Morandi, che via Facebook ha subito fatto una proposta "di lavoro" a Cassano.

"Caro Antonio, il tuo talento non è mai stato messo in dubbio, c'è anche chi dice che in Italia nessuno abbia mai eguagliato le tue doti calcistiche - ha scritto Gianni nel suo post - Mi è venuta un'idea. So che ami molto la musica, perché non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantanti?"

"Potrai giocare a calcio fino a settant'anni!", conclude scherzosamente Morandi, che in effetti ancora veste la fascia di capitano in quella Nazionale cantanti da lui stesso fondata nel 1981 insieme ad altri grandi nomi della musica italiana. Morandi vanta un record di presenze, ben 340, ed ha segnato 54 reti: probabilmente sente che è arrivato il momento di cedere il testimone.

Cassano raccoglierà l'invito di Gianni Morandi? Con il calciatore barese mai dire mai: chissà che la Nazionale cantanti non si appresti al colpo più importante della sua storia?

foto @archivio - facebook