WSF, Emma Marrone canta Pino Daniele ma qualcosa va per il verso storto: pesanti critiche per lei

Ai Wind Summer Festival Emma Marrone omaggia Pino Daniele, ma gli spettatori notano qualcosa di strano: la cantante è stata sommersa da critiche per la scelta. Ecco di cosa è stata accusata

di Eleonora D'Urbano - 12 Luglio 2017

Emma Marrone criticata per aver osato cantare Pino Daniele, durante la performance molti hanno notato che...

La seconda puntata del Wind Summer Festival è scivolata via tra le polemiche, soprattutto quando Emma Marrone è salita sul palco capitolino di Piazza del Popolo per omaggiare Pino Daniele e reinterpretare il celebre brano ‘Quanno chiove'.

L'artista napoletano, scomparso il 4 gennaio 2015, aveva più volte collaborato con la cantante vincitrice di Amici e con lei aveva stretto un bel legame: per questo Emma Marrone ha voluto regalare ai fan del Wind Summer Festival una versione più soft di uno dei tanti evergreen firmati da Pino Daniele.

Tuttavia qualcosa durante la performance non è andata esattamente per il verso giusto e gli spettatori non hanno risparmiato critiche e frecciatine alla salentina rea di aver storpiato con vocalizzi eccessivi un brano intenso e delicato come ‘Quanno chiove'. Sui social gli utenti si sono accaniti contro la bella cantante, accusandola – tra le altre cose – di non saper pronunciare il napoletano.

“Emma, i vocalizzi lasciali a chi è capace #WindSummerFestival” ha tuonato una ragazza su Twitter, “Il dolore per la perdita di Pino Daniele è già abbastanza forte, perché infierire con Emma che ne distrugge le canzoni? #windsummerfestival” ha fatto eco un altro oppure “ Povero Pino...gli ha rovinato la canzone con sto cavolo di urlo che deve fare sempre” ha rilanciato una ragazza su Facebook.

Accanto a commenti di critica e messaggi polemici, leggiamo anche “È stata un esibizione FANTASTICA!! Ma come fate a dire "Ma come mai ti sei permessa di rovinare la canzone di Pino" ecc.. Pino adesso secondo me dal cielo sta sorridendo perché è felice che è stato ricordato da una grandissima artista (Emma) a cui ha voluto e continua a volere bene quindi zitti!” oppure c'è chi ha cinguettato “Emma che canta Pino si può solo ascoltare in silenzio e con le lacrime agli occhi. #WindSummerFestival”.

