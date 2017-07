Buon compleanno Peppino Di Capri: dagli esordi al film Natale col Boss

di Grazia Cicciotti - 25 Luglio 2017

Tanti auguri Peppino Di Capri!

Il celebre cantante italiano il 27 luglio spegne 78 candeline e festeggia una carriera di tutto rispetto, che proprio recentemente lo ha visto protagonista del film Natale col Boss, diretto da Volfango De Biasi.

Insomma, è instancabile Peppino (che in realtà si chiama Giuseppe Faiella): in tanti anni di successi, ha infatti partecipato a 15 Festival di Sanremo, vincendo nel 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più, e ha preso parte a tantissimi film, ad iniziare nel 1961 da Mina… fuori la guardia.

L’esordio discografico risale invece al 1958 con la band Peppino di Capri e i suoi Rockers, ma la vera consacrazione arriva negli anni ’60: durante quella decade, Peppino di Capri pubblicherà ben quattordici 45 giri e due album, non abbandonando mai la hit parade. Dopo un periodo di crisi, è la rinascita: hit come Champagne e Roberta sono tuttora note a giovani e adulti, dei ‘must’ della canzone italiana che risuonano in ogni dove e nel 1991 Di Capri rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, cantando Comm'è ddoce 'o mare e arrivando settimo.

Peppino è, del resto, un po’ parte della nostra cultura, sempre col suo bagaglio di ‘vena partenopea’ mai abbandonato e sempre presente. Chissà se oggi che è il suo compleanno brinderà proprio come nella sua celebre canzone…

foto@UfficioStampa