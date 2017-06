Gianna Nannini spegne 61 candeline: tanti auguri alla regina del rock italiano!

di Grazia Cicciotti - 13 Giugno 2017

Tanti auguri Gianna Nannini!

Tanti auguri Gianna Nannini! La signora del rock italiano spegne quest’anno 61 candeline ed è forse inutile dire che festeggia in grande stile, con una carriera all’apice e una serie di live già previsti per la fine dell’anno. Nata a Siena (è la sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini), Gianna inizia la sua ‘storia’ musicale a Milano, fino a quanto viene notata da Mara Maionchi e Claudio Fabi che, nel 1976, le producono il primo album omonimo.

Sono gli anni ’80, tuttavia, quelli in cui la vena rock e femminista della Nannini prende il volo: brani come America, Bello e impossibile, Fotoromanza sono alcuni tra i pezzi che ancora oggi ci capita di ascoltare in radio e che mettono in luce la straordinaria penna di questa cantautrice, che ha la capacità di raccontare le donne senza filtri.

GIANNA NANNINI E LA FOTO COL PANCIONE

Gli anni ’90 sono quelli di Un’estate italiana, di Dispetto e di Scandalo, mentre nel 2006 esce Grazie, album che si rivelerà il più venduto in Italia a dicembre. E poi la maternità, l’album Hitstory e le colonne sonore: si è data da fare la Nannini, eppure è riuscita sempre a tenere per sé la vita privata, mettendo in prima fila le note e le canzoni, simbolo della nascita (e rinascita) della donna italiana, e sempre cantate a squarciagola.

