Strage a Las Vegas, ecco cosa hanno cantato al concerto un'ora prima dell'attacco: scena da brividi

di Redazione - 03 Ottobre 2017

Sono almeno 59 i morti e oltre 500 i feriti rimasti coinvolti nella strage di Las Vegas quando nella notte tra il 1° e il 2 ottobre il presunto attentatore – Steven Paddock – ha iniziato a sparare sulla folla dalla camera di un albergo nei pressi del concerto del Route 91 Harvest Festival.

Il pensionato 64enne si è tolto la vita poco prima che le forze dell’ordine lo arrestassero e nella camera del Mandalabay Hotel è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. L’ISIS rivendica il terribile attacco nella città simbolo del Nevada, ma l’FBI sta ancora indagando sui moventi che hanno spinto l’uomo – definito dal fratello ‘una persona normale’ – a perdere la testa.

Solo un’ora prima della strage a Las Vegas, al concerto di musica country la folla, oltre 40mila partecipanti, ha intonato insieme alla band di Big Kenny and John Rich l’inno nazionale ‘God bless America’ per dire grazie a tutti coloro, uomini e donne, che danno la vita per salvaguardare la libertà degli Stati Uniti.

Il momento è stato commovente e estremamente emozionante, e alla luce di quanto occorso soltanto una manciata di minuti dopo, l’esibizione assume un significato ancor più rilevante. Il video di ‘God bless America’ alla rassegna country ha fatto il giro del web e Kenny, scosso per ciò che è successo, ma desideroso di andare avanti, ha fatto sapere a Entertainment Tonight:

“La paura non prenderà il sopravvento. Continueremo a andare avanti con la nostra musica. So che gli artisti presenti sono tutti preoccupati, soprattutto per i fan, ma noi non lasceremo che tutto questo ci fermi”.

