Buon compleanno Carlos Santana: dagli esordi ai successi e alla rinascita degli ultimi anni

di Grazia Cicciotti - 20 Luglio 2017

Santana, 70 di rock e di libertà creativa

Tanti auguri Carlos Santana! Uno dei veri maestri della storia della musica, nel 2017, spegne ben 70 candeline.

Nato in Messico da una famiglia di musicisti e poi trasferitosi negli USA, Santana è considerato un vero e proprio maestro con la chitarra. Cresciuto a pane e musica nella Bay Area, nel 1966 entra a far parte del gruppo ideato da Tom Frazier: i Santana, appunto.

La storia della band che porta il nome del celebre compositore è però fatta di alti e bassi e di cambi di formazione: il successo esplode negli anni ’70 e ’80, grazie a un sound unico che mischiava il rock alle sonorità latine. Ma oltre a ciò, a Santana si deve anche la capacità di essere rinato, come quando negli anni ’90 sfoderò un progetto come Supernatural.

In totale, nella sua carriera, Carlos Santana ha venduto più di 80 milioni di dischi ed è considerato uno dei migliori chitarristi rock di sempre: del resto, la sua produzione ammonta a ben 65 album, di cui 32 in studio e 28 raccolte. Una super carriera per Carlos, che ci ha regalato vere e proprie perle e assoli di chitarra difficili da dimenticare.

