Sala Giochi, Filippo Graziani: 'Torniamo all'essenzialità'

Si intitola Sala Giochi (Farn Music/Universal Music) il nuovo album di Filippo Graziani, che dal 16 giugno torna dunque sul mercato discografico dopo la Targa Tenco per la Migliore Opera Prima per Le Cose Belle.

Sala Giochi contiene 11 tracce inedite che finiscono per comporre, quasi involontariamente, un concept album dal sapore squisitamente retrò, sia nel mood che nel sound.

"In tempi incerti di psicosi collettiva, quali quelli che stiamo vivendo, con la paura del terrorismo e con la crisi, soprattutto di valori, per un artista giovane diventa un mantra scrivere canzoni ripetendo Dov'è il mio Posto in quello che sarà Il Mondo che Verrà, o esortando a Metterci Vita, anche fosse solo un tentativo, e non parafraso a caso i titoli delle mie canzoni. - ha commentato Filippo - Nel disco ci sono completamente io, nelle nuove canzoni creo dei mondi tutti miei, alzo degli orizzonti che mi servono per stare bene, scrivo pensando alle generazioni più giovani, per chi ha bisogno di ritrovarsi in un momento storico dove tutto ti aiuta a perderti e niente a trovarti o a ritrovarti".