Taylor Swift per difendersi dai paparazzi si fa trasportare dentro una valigia, le foto assurde

Taylor Swift spiazza tutti. Di strategie per sfuggire ai paparazzi ne abbiamo sentite davvero tante, ma questa di certo le supera tutte. Le foto assurde dei bodyguard che trasportano l’anomalo bagaglio sono virali, ma dentro non ci sono abiti bensì l’amatissima popstar

di Eleonora D'Urbano - 20 Luglio 2017

Taylor Swift chiusa nella valigia per sfuggire ai paparazzi? Sembra assurdo, ma le foto mostrano proprio...

Di record, Taylor Swift ne ha infranti parecchi a soli 28 anni: basti pensare che se nel 2011 Forbes l’ha inserita al 7° posto tra le celebrità più potenti del mondo (all’epoca aveva 22 anni), nel 2016 è balzata sul podio con 170milioni di dollari guadagnati in un anno.

Senza contare i primati in fatto di copie vendute o premi musicali ricevuti…Insomma la cantante country pop è una vera regina del mondo delle 7 note, ma anche sui social non scherza. Negli ultimi tempi, tuttavia, non si è mostrata più di tanto in giro e ha optato per una serie di parrucche e travestimenti per sfuggire allo stalking dei paparazzi e dei suoi fan.

Eppure, Taylor Swift non è riuscita a mettere un freno al gossip sulla sua vita privata e per difenderla al meglio pare aver escogitato un piano B davvero assurdo.

I siti americani Splash e Spin 1038, infatti, hanno rintracciato alcune foto sospette di muscolosi bodyguard della cantante uscire dal suo appartamento di Tribeca a New York con un ingombrante bagaglio nero in diverse occasioni a partire dallo scorso aprile.

Considerato che Taylor Swift, impegnata con il suo nuovo album, sembra essere quasi del tutto sparita, gli addetti ai lavori hanno seriamente preso in considerazione che “l’Angelo d’America” abbia deciso di chiudersi nell’anomala valigia e farsi trasportare dalle guardie del corpo onde evitare appostamenti fastidiosi sotto casa sua.

Non abbiamo la certezza che l’interprete della colonna sonora di 50 sfumature di nero si faccia realmente trasportare dentro una valigia, ma la sua decisione, per quanto incredibile, di difendere a tutti i costi la sua sfera privata, può ritenersi legittima e il massiccio dispiegamento di forze - 2 grandi Cadillac e 3 SUV si apprende su Splash – sotto al suo appartamento newyorchese ci dà da pensare.

