Radio Italia Live, improvviso cambio di scaletta per Alessandra Amoroso, tutto per un gesto d'amore

di Eleonora D'Urbano - 19 Giugno 2017

Il concertone di Radio Italia Live alle spalle del Duomo di Milano ha radunato gli artisti più amati del nostro panorama musicale e regalato grandi emozioni alla folla accorsa nella piazza meneghina. Inutile dire che tra le più attese c'era Alessandra Amoroso accolta dalla sua Big Family con applausi e urla di giubilo a non finire.

Ad un anno dall'uscita nelle radio di Vivere a colori, la cantante salentina ha celebrato il brano, diventato un po' la sua filosofia di vita, improvvisando un duetto col pubblico e ribaltando la scaletta prevista per la serata: segno che la sua priorità è e sarà sempre rendere felici le persone che la amano.

Ma non è stata l'unica sorpresa che Alessandra Amoroso ha fatto ai suoi fan durante la performance al concerto di Radio Italia Live: la 31enne si è infatti resa protagonista di una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti di chi la segue da oramai 10 anni, di chi crede in lei e viene ispirato dalle sue più belle hit.

Mentre si esibiva sulle note di ‘Fidati ancora di me', dopo aver aperto con ‘Sul ciglio senza far rumore', Sandrina ha cambiato una parte del brano lanciando un messaggio tenerissimo alla sua immensa famiglia: “Fidatevi sempre di me” ha cantato a squarciagola l'artista salentina, ribadendo sotto sotto la sua posizione in merito alla questione ‘matrimonio sì – matrimonio no' con il fidanzato Stefano Settepani che ha tenuto banco di recente.

Alessandra Amoroso ha così invitato gli ammiratori ad avere ancora e sempre fiducia in lei, a dispetto dei rumor che circolano continuamente in rete: saimo sicuri che l'appello lanciato sia arrivato forte e chiaro alla sua Big Family!

