L\'eredità di George Michael: ecco a chi andranno i 100 milioni di sterline

Prima di morire George Michael era riuscito a vendere dischi in tutto il mondo per un valore di 100 milioni di sterline. Ecco a chi andrà il patrimonio del cantante

di Eleonora D'Urbano - 28 Dicembre 2016

SHARE

È morto da solo, nel suo letto, la mattina di Natale: George Michael è stato ritrovato senza vita a casa sua dal compagno Fadi Fawaz che era andato a trovarlo per pranzare e trascorrere insieme il giorno di Natale. Non ci sono circostanze sospette legate alla morte della popstar da 100 milioni di dischi, nonostante in queste ultime ore si faccia strada l’ipotesi che George Michael stesse combattendo contro una tossicodipendenza più forte di lui e che sia stato stroncato da un infarto provocatogli da un’overdose di eroina. Al di là di come sia morto George Michael lascia una grande eredità – e non solo artistica – ai posteri: calcolatrice alla mano, si parla di 100 milioni di sterline accumulate nella sua lunga carriera insieme agli Wham! e da solista. Che fine fa ora l’eredità di George Michael considerato che non ha discendenti diretti? Oltre ad aver sempre fatto beneficenza anonima a favore di associazioni per la tutela della comunità LGBT, in seguito al suo coming out avvenuto alla fine degli anni ’90, George Michael era il padrino di tanti ‘figliocci acquisiti’, e parte del suo cospicuo lascito patrimoniale sarebbe destinata a loro.

Nomi celebri nella lista dorata, a cominciare da Bluebell, figlia dell’ex Spice Girl Geri Hallywell; beneficeranno dell’eredità di George Michael anche Roman e Harley Moon Kemp, i figli di Shirlie Holliman e Martin Kemp degli Spandau Ballet che si conobbero proprio grazie a lui e convolarono a nozze nel 1988. Tra gli eredi, figurerebbero poi la figlioccia dell'ex compagno del cantante Kenny Goss, le due sorelle maggiori della popstar, Melania e Yioda, il fidanzato Fadi Fawaz e i due figli del cugino Andros, di cui la popstar era a sua volta padrino. C’è da dire, infine, che i media inglesi riportano la notizia che George Michael stava lavorando ad una reunion degli Wham! e che era impegnato al nuovo album: dunque, se – come successe per Michael Jackson – il manager del cantante riuscì a far uscire un disco postumo, l’eredità di George Michael potrebbe arrivare fino alle stelle e per i fortunati eredi sarebbe un ‘last Christmas’ triste ma davvero indimenticabile.

Fotogallery@Social