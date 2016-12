E' Morto George Michael, 53 anni di musica e libertà, la vita, la carriera e le cause del decesso

Morto George Michael, La pop Star britannica si spegne serenamente nella sua casa, lo ha riferito il suo agente, un infarto ha stroncato la star

Morto George Michael, un infarto, così ha dichiarato il suo manger alla stampa. La pop Star britannica è morta serenamente nella sua casa, così ha riferito il suo staff. Un 2016 nero per il mondo della musica da David Bowie, Prince e ora George Michael morto in questi ultimi giorni dell’anno. 53 anni leader degli Wham, icona del glamour, interprete e protagonista di una intera epoca.

George Michael è diventato celebre negli anni 80 scalando le classifiche mondiali con il duo Wham. Accompagnato da Andrew Ridgeley, polistrumentista e coautore, George Michael ha fatto innamorare milioni di fan grazie alla sua bellissima voce, video che lo hanno reso immortale, un innato senso estetico e un talento musicale non comune capace di passare con disinvoltura da ballad romantiche a hit dance. Notevoli anche le esplorazioni su territori distanti, il pubblico mondiale ancora ricorda la sua performance nel concerto tributo per Freddy Mercury, la sua versione di "Somebody to Love" rimane indelebile.

Più di 100 milioni di copie vendute per questo artista, al secolo Georgios Kyriacos Panayiotou, nato a nord di Londra con una carriera piena di successi durata quasi quarant’anni.

Faith, Carelles Whisper, Club Tropicana, wake me Up Before You Gogo, Everything She Wants, Last Christmas, tantissimi i singoli che hanno svettato nel nostro paese e nelle classifiche di tutto il mondo. Fra tutto segnaliamo Freedom, un vero manifesto alla libertà. Libertà, una parola così semplice e complessa che ha perseguitato George Michael per tutti questi anni trovandolo spesso protagonista dei rotocalchi inglesi con alcune vicende legate strettamente alla vita privata. Stando ai tabloid britannici la star è stata ospite per moltissimo tempo in un centro di riabilitazione per curarsi da una serie di dipendenze, la vicenda risale a più di un anno fa.

53 anni, giovanissimo e con chissà ancora quanti brani da scrivere muore, lasciandoci senza parole, il giorno di natale, Last Christmas mentre ancora echeggiano nelle nostre menti la sua voce, le sue corse nella neve con i ciuffo ribelle, il cappotto, lo sguardo languido ed il suo stile da dandy moderno.

