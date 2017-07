Il messaggio commovente del figlio di Chester Bennington prima del suicidio: ecco cosa ha scritto su Twitter

Sembra quasi un post di esortazione alla vita quello pubblicato dal figlio Tyler del leader dei Linkin Park. La frase postata su Twitter, ora che il padre Chester si è tolto la vita, fa commuovere tutti. Ecco la foto e la frase per il papà Chester

La notizia del suicidio di Chester Bennington è esplosa come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan dei Linkin Park. La depressione si è portata via un altro grande talento musicale, che a soli 41 anni si è impiccato nella sua residenza di Palos Verdes Estates, in California.

È SUCCESSO POCO PRIMA CHE SI SUICIDASSE: L'INQUIETANTE SEGNO FATTO DAL CANTANTE AL CONCERTO

Chester lascia una famiglia distrutta: nella sua tempestosa vita privata, il cantante ha avuto sei figli da tre donne diverse. Il primo di essi, Jaime, è nato nel 1996 dalla sua fidanzata dell’epoca, Elka Brand. Nel 2006 Chester adottò anche Isaiah, figlio che la Brand aveva avuto da un altro uomo, accogliendolo in famiglia. Dalla sua prima moglie, Samantha Marie Olit, ebbe un terzo figlio, Draven Sebastian. Chester e Samantha divorziarono nel 2005, quando lui sposò la modella di Playboy Talinda Ann Bentley, dalla quale ha avuto gli ultimi tre figli: Tyler e le gemelle Lila e Lily.

È proprio di Tyler il messaggio inneggiante alla vita che è spuntato su Twitter circa un mese fa. Il figlio undicenne di Chester, aveva scritto un commovente post-it al padre, postato da Talinda sul social network.

Nel messaggio, scritto a grandi lettere su un foglietto giallo appiccicato ad un tazza, si legge: “Papà goditi le tue prove o qualunque cosa tu stia facendo oggi. Ama la vita, perché è un Castello di Vetro. –Tyler”.

Semplici frasi messe su carta da un bambino, con qualche piccolo refuso e il riferimento ad una delle canzoni di suo padre, Castle of Glass. Un messaggio che con il senno di poi suona ancora più drammatico e fa stringere il cuore per la morte di un artista come Chester.