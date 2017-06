Levante: il nuovo singolo è 'Pezzo di me' con Max Gazzè

È Pezzo di me (feat. Max Gazzè) il nuovo singolo di Levante, secondo estratto dall’album Nel caos di stanze stupefacenti (Carosello Records), uscito lo scorso 7 aprile.

Sul canale Vevo e YouTube dell'artista è disponibile anche video, girato a Roma - nel quartiere Piccola Londra - e diretto da Stefano Poggioni. Il concept del video - coloratissimo e ritmato, proprio come il brano - è stato ideato dalla stessa Levante che interpreta la stravagante (e a tratti infelice) fidanzata di Max Gazzè.

“Nel 2010 si chiamava Another Kiss, la portai con me a Leeds insieme a tutta la voglia di vivere di musica, che fosse in inglese o in italiano non importava, importava che fosse. Leeds fu un fallimento, uno dei tanti e Another Kiss tornò nel cassetto insieme ai miei desideri, spuntarono invece i caffè e i cappuccini. - racconta Levante a proposito del brano - La storia dopo la conoscete... ho riaperto quel cassetto, da cui attingo per esperienza e lezioni, e ho ritrovato quella canzoncina leggera che tanto mi piaceva, ma tanto proprio. Ha trovato la sua strada nella mia lingua preferita, l’Italiano... Grazie a Max Gazzè questo brano ha trovato la sua reale compiutezza e ci ha permesso di sancire la nostra amicizia ...in un brano in cui ci lasciamo! In questo video, nato da una mia idea, i due lati della medaglia di due pezzi di me’…".