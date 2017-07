Dopo Sanremo, esce il singolo Le chiavi del mio mondo di Leonardo Lamacchia. Ecco la nostra intervista.

di Grazia Cicciotti - 11 Luglio 2017

Leonardo Lamacchia, il nuovo singolo è 'Le chiavi del mio mondo': 'Sanremo? Ho imparato tanto'

A febbraio, il palco dell’Ariston ha accolto la sua Ciò che resta, facendola arrivare in finale nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ora Leonardo Lamacchia è pronto a mostrarci altre ‘sfumature’: dal 9 maggio è infatti disponibile sui digital store e in radio Le chiavi del mio mondo, il secondo singolo estratto dall'album Ciò che resta (OTRlive/Universal Music It.).

Il video, girato da Giacomo Citro e disponibile sempre da venerdì 9 maggio, ha come location le coste pugliesi, tanto care a Leonardo.

“Le chiavi del mio mondo parla di quella sensazione di vulnerabilità e di disorientamento che noi giovani possiamo trovare nel momento in cui ci rapportiamo alla società. - ci spiega il giovane cantautore - Come dice il pezzo, l’unico modo per uscirne fuori e andare avanti è fare ciò che amiamo con passione e determinazione, perché prima o poi riusciremo a salvarci”.

Nella canzone – come nel bel video che lo ritrae in balia di un temporale sulle coste pugliesi a lui tanto care – il vacillare dei punti di riferimento, questo "camminare senza gravità", è vissuto anche con leggerezza e divertimento: diventano un gioco, evocano un vecchio che lo consola dall'altra parte dello specchio, si trasformano in una buffa allucinazione che proietta Leonardo in messaggi promozionali televisivi e film noir anni Quaranta.

D'altra parte, rispetto alla canzone sanremese, ne Le chiavi del mio mondo i suoni si tingono di elettronica, il ritmo accelera e la musica avvolge in un velo di ironia il testo della canzone (testo e musica sono di Gianni Pollex).

foto@UfficioStampa