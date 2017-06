Il 9 giugno del 1985 usciva l'album La vita è adesso di Claudio Baglioni, tuttora il più venduto di sempre nella storia della musica italiana

di Grazia Cicciotti - 09 Giugno 2017

La Vita è Adesso: 32 anni fa Claudio Baglioni pubblicava l'album più venduto nella storia della musica italiana

Ad oggi è ancora il disco più venduto di sempre in Italia nella storia della musica italiana. Stiamo parlando de La vita è adesso, l’album di Claudio Baglioni uscito esattamente 32 anni fa, il 9 giugno del 1985. Da quando è stato pubblicato, il disco ha venduto circa 4 milioni di copie, conquistando ben 4 dischi di platino: nei primi sei mesi le vendite son state di 1 milione e 200mila copie in Italia, registrando un record - ancora imbattuto - di permanenza al primo posto della Superclassifica di Tv Sorrisi e Canzoni per 27 settimane.



Scritto interamente da Baglioni, l’album - che contiene brani come Un treno per dove e Uomini persi - è stato registrato negli studi Manor Studios a Oxford e The Town House a Londra.



Una produzione internazionale per un album tuttavia italianissimo anche nella struttura: la tracklist segue infatti l’ordine di una normale giornata, iniziando di mattina con Un nuovo giorno o un giorno nuovo e chiudendosi di ‘notte’, con la canzone Notte di note, note di notte. 32 anni di vita tipicamente italiana ancora sulla cresta dell’onda.

