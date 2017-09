La lirica incontra lo swing: intervista a Jonathan Cilia Faro e Don Most 

Due mondi apparentemente lontani, quello della lirica e dello swing, si incontrano nel progetto del tenore Jonathan Cilia-Faro e del crooner Don Most.

di Adele Ramazzotti - 26 Settembre 2017

Uno è uno straordinario tenore italoamericano, Jonathan Cilia-Faro; l'altro è l'attore e "crooner" Don Most, che tutti ricordiamo nei panni di Ralph Maph in Happy Days. Insieme sono i protagonisti di un progetto musicale che unisce due mondi apparentemente distanti tra loro, come la lirica e lo swing, che li porterà a marzo 2018 in Italia.

In occasione della presentazione di questo nuovo progetto, abbiamo incontrato i due artisti a Roma. Il loro incontro è avvenuto circa un anno fa.

"Sono andato a vedere uno spettacolo di Donny - ha racconato il tenore Cilia-Faro - Quando comincia a cantare, è un treno travolgente e passionale. Lo assimilo ad un conante d'opera che canta jazz, un uomo di grande cuore e soprattutto con una grande storia. Sono onorato di avere acconto un esempio di questo calibro"

Quando Jonathan ha illustrato il progetto a Most, subito c'è stato un feeling forte che li ha portati in poco tempo a incidere un primo singolo, realizzare un videoclip (girato a Roma ripercorrendo le atmosfere della Dolce Vita, ma senza il bagno nella Fontanta di Trevi sottolineano i due in conferenza stampa) e organizzare un tour che li porterà in Europa e a marzo in Italia (dall'8 al 18 marzo).

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo sodalizio artistico? Sicuramente un'eperienza nuova e diversa dal solito. Un 'merge' tra la musica lirica e lo swing di cui Most è un eccezionale rappresentante.

"E' un onore inaspettato per me che un tenore come Jonathan che sta scalando le vette del mondo musicale internazionale, mi abbia chiesto di fargli da padrino - ha detto Don Most - Qunado l’ho sentito cantare la prima volta ho detto 'Mio Dio che voce fantastica'. Poi conoscendolo ho scoperto che era pieno di idee, di buone idee e quindi abbiamo cominciato ad interfacciarci e capire cosa poteva funzionare per il progetto e cosa no. Abbiamo cercato di capire come potevamo combinare i due mondi musicali e trovare una strada per farli fondere. E John l’ha trovata. A 65 anni permettetemi di dire che la fusione tra lo swing e l'opera è un'esperienza che tutti dobbiamo provare!"

In una sorta di cabaret, almeno nella prima parte dello spettacolo, Jonathan Cilia-Faro tradurrà in modo originale e sentimentale i dialoghi di Don Most ripercorrendo la sua carriera attoriale e raccontando come dopo 30 anni le loro strade artistiche si siano incrociate. Poi spazio alla musica in una sorta di 'merge' tra la musica lirica e le canzoni in stile swing. Così mentre Jonathan ripercorrerà gli anni '60 e '70 sulle note dei più celebri brani italiani omaggiando Mina, Paolo Conte, Domenico Modugno (solo per citarne alcuni), Don farà altrettanto ricordando i grandi del jazz americano.

Se Jonathan Cilia-Faro è una conferma nel panorama musicale, non molti conoscono il Don Most 'crooner'. In realtà, come ha raccontato lo stesso attore, il suo primo amore è sata la musica non la recitaizone.

"Il mio primo amore è stata la musica - racconta Most - Ho sempre amato i grandi classici, lo swing, le grandi band..Nat King Cole...Insomma i grandi del jazz. Poi è arrivato Happy Days, e quando ho lasciato il programma negli anni '80, la musica che amavo era quella dei miei nonni, dei miei genitori. Ed era difficile portarla avanti in quegli anni in cui il panorama musicale andava su tutti altri canoni. Fortunatamente quel genere è tornato in auge con grandi revival e non poteva essere altrimenti, perché la musica non ha tempo e questo mi ha aiutato a decidere che se dovevo tornare a fare muscia questo era il momento giusto."

Ed è così che Don Most 4 anni fa ha deciso di toranare al suo primo amore; ha realizzato un cd, tenuto spettaocoli nei teatri e presto, grazie a questo nuovo progetto, lo vedremo sul palco insieme a Jonathan Cilia-Faro.

Prodotto da New Arias Entertainment di New York, il progetto è condotto dai due produttori Matteo Cifelli e Tom Brooks e vede il coinvolgimento di grandi musicisti tra cui il batterista Gary Wallis (Pink Floyd, Mike and The Mechanics) e feauturing con ospiti italiani che hanno saputo portare l'italianità all'estero attraverso la musica, come Toto Cutugno.

Non resta che attendere dal'8 al 18 marzo 2018 per vedere insieme sul palco Jonathan Cilia-Faro e Don Most ed essere trasportati in questa nuova avventura.

