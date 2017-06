La 'dipendenza positiva' di Irama nel singolo 'Mi drogherò'

Giovedì 8 giugno i Camillas suonano a Base Milano. La nostra intervista alla band, che ci racconta anche come sarà il prossimo lavoro discografico.

L’Associazione Culturale Minuetto Mimì Sarà, su iniziativa di Vincenzo Adriani e Giancarlo Del Duca, presenta Sabato 10 Giugno 2017 al Memo Restaurant Music Club, via Monte Ortigara 30, la serata finale del Terzo Premio Mimì Sarà.

In occasione del concerto Radio Italia Live prese ingenti misure di sicurezza dopo i fatti di Torino e e l'attentato al concerto a Manchester, la linea scelta dai responsabili della sicurezza è eccessiva? La reazione degli utenti su Facebook

Conto alla rovescia per i saldi estivi a Roma. Ecco quando iniziano.

Porta di Roma Live 2017. Concerti gratuiti a Porta di Roma. Grande musica dal vivo ad ingresso gratuito per un’estate davvero spettacolare. Guarda il programma

Il 21 Giugno, giorno del solstizio d’estate , si rinnova il fenomeno astronomico al Pantheon. Se non avete mai assistito all'evento dovete rimediare

Si intitola Mi drogherò il nuovo singolo del cantautore Irama, in radio dal 16 giugno.

Nel pezzo, ritroviamo lo stile tipico di Irama, che non ama particolarmente le etichette e lo dimostra sempre con una forma di cantautorato moderno, che mischia pop, rap e - in questo caso - anche del sano rock.

Dopo l’esperienza sanremese nel 2016, durante la quale ha gareggiato nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa resterà, e dopo la vittoria (sempre nella sezione Giovani) al Coca-Cola Summer Festival 2016 – Il gusto dell’estate con il brano Tornerai da me, Irama torna in radio da venerdì 16 giugno con una nuova canzone, dal titolo Mi drogherò.

