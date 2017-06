Gli esordi, la carriera 'stellare' e la morte discussa. Il mondo non dimentica Michael Jackson.

di Grazia Cicciotti - 26 Giugno 2017

Il 25 giugno del 2009 moriva Michael Jackson, il Re del Pop

Una morte chiacchierata e tuttora discussa, che ha tenuto banco sulle pagine di cronaca nera e che ancora fa parlare per il mistero che la avvolge e per le eventuali cause che hanno condotto Michael alla scomparsa.

The King of Pop, del resto, si è lasciato alle spalle una carriera fatta di innovazione e creatività, ma anche tante polemiche, che hanno fatto sì che il personaggio Michael venisse sempre considerato in modo diverso rispetto al Michael artista, al bambino che ha iniziato la carriera con i suoi fratelli nei Jackson 5 e che ha poi deciso di continuare la strada da solo, conscio probabilmente del fatto che avesse tanto da dare al mondo della musica.

Brani come Thriller e Billy Jean lo dimostrano e non è un caso che Michael sia considerato tuttora l'artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi: tra album e singoli, il Re del Pop ha infatti venduto in tutto il mondo oltre un miliardo di dischi, mentre Thriller è l’album più venduto di sempre con più di 100 milioni di copie vendute. In breve, Jacko è ad oggi l'artista che ha venduto di più nella storia della musica: un primato pazzesco, a cui fanno da contraltare le ombre della vita privata.

La musica, tuttavia, viaggia su binari propri e - se Michael ha affrontato i propri demoni sulla Terra perdendo la battaglia - la sua produzione può dirsi a tutti gli effetti vincitrice. Lei sì che, a dispetto di tutto, continua a essere immortale.

