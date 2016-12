George Michael: Elton John ricorda l'amico sulle note di Don't Let the Sun Go Down On Me.

di Carlotta Sabatini - 30 Dicembre 2016

George Michael: Elton John e l'emozionante omaggio all'amico scomparso

I presenti giurano che l’emozione era palpabile e che a Sir Elton John sia scesa anche qualche lacrima, mentre intonava Don’t Let the Sun Go Down on Me durante il suo concerto a Las Vegas di mercoledì 28 dicembre.

Per essere precisi, il brano - inciso dal cantautore britannico nel 1974 - ha inaugurato l’intero live, mentre alle spalle di Elton John e del suo pianoforte campeggiava una grande immagine di George Michael, recentemente scomparso.

George Michael e Elton John hanno cantato insieme proprio quel brano al Live Aid del 1985 e poi, in un secondo momento, in occasione di un concerto di Michael a Wembley nel 1991. Alla fine del 1991, i due cantanti hanno inciso e rilasciato il duetto, che finì - nel 1992 - in cima alla classifica Billboard Hot 100.

Secondo il Daily Mail, Elton John avrebbe commentato l’esibizione dichiarando al pubblico: “Vorrei solo che George fosse qui a cantare con me”, ricevendo in risposta una standing ovation.

Il 26 dicembre, poco dopo aver saputo della morte dell’amico, il cantautore aveva cinguettato su Twitter: "Sono veramente sconvolto. Ho perso un carissimo amico - l’anima più gentile e generosa, e un artista brillante”.

Il concerto di mercoledì è stato il primo di una serie di date previste nel 2017 per uno show che Elton John ha deciso di chiamare The Million Dollar Piano.

