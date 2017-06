Sanremo 2018, Mika conduttore al Festival con due artiste della tv e un'attrice internazionale: ecco tutti i dettagli

Dopo il programma di successo di Raidue, tutti volevano Mika alla conduzione del Festival di Sanremo 2018. Ieri, Dagospia ha svelato un'indiscrezione su Mika e su altre tre protagoniste della tv e del cinema che potrebbero salire sul palco dell'Ariston. Ecco tutti i dettagli sulla nuova edizione del Festival e sui conduttori

di Ilaria Berlingeri - 14 Giugno 2017

SHARE

Mentre la scimmia di Francesco Gabbani ancora è intenta a ballare, per festeggiare la vittoria di Sanremo 2017, il carrozzone mediatico legato al Festival dei Festival non conosce riposo.

The show must go on...ed ecco risuonare già voci di corridoio ed indiscrezioni sulla conduzione della prossima edizione.

LA BATTUTA INFELICE DI CARLO CONTI SU MIKA: ECCO LA GAFFE DEL CONDUTTORE SUL CANTANTE

Reduce del meritatissimo successo riscosso per il varietà di Raidue, Stasera Casa Mika, potrebbe essere proprio l'eclettico cantante anglo-libanese, il sostituto di Carlo Conti. Da tempo, secondo alcuni rumors, il poliedrico Mika, al secolo Michael Holbrook Penniman Jr., è dato alla guida della sessantottesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Pare che lo stesso Conti lo desideri fortemente come suo erede. Ad avallare l'ipotesi, un'indiscrezione pubblicata da Dagospia, il noto portale di Roberto D'Agostino, e dal settimanale CHI. L'idea è molto suggestiva, Mika darebbe un tocco di glamour internazionale e, perchè no, ottimi ascolti. Sarà lui il prossimo mattatore della kermesse?

Ma le curiosità non finiscono qui. Ad accompagnare la star, nella discesa della temutissima scalinata dell'Ariston, potrebbero esserci due gradite conferme: Antonella Clerici e Virginia Raffaele, accompagnate, udite udite, dalla Monica nazionale.

La Bellucci doveva essere al fianco di Carlo Conti già nella scorsa edizione, ma era impegnata con le riprese del bel film On the Milky Road, ultima fatica del regista serbo Emir Kusturica.

Che si tratti solo di Fanta-Tv? Una cosa è certa: bisognerà attendere la fine dell'estate per le comunicazioni ufficiali da parte di Mamma Rai, quindi, come canta il nostro Mika: Relax, Take It Easy!