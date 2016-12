Mariano Di Vaio, Sanremo 2017 è un sogno che diventerà realtà?

Mariano Di Vaio a Sanremo 2017: il sogno del fashion blogger potrebbe diventare realtà? Carlo Conti aveva dato precisi indizi sulle vallette che sta cercando

di Francesca Di Belardino - 29 Dicembre 2016

Mariano Di Vaio, Sanremo 2017 apre le porte per il fashion blogger?

Per adesso sembra essere più un desiderio che un'anticipazione, ma considerando che Carlo Conti ha affermato di essere in fase di scouting per le vallette/i di Sanremo 2017, la candidatura del protagonista di "Selfie" potrebbe avere esito positivo. Mariano Di Vaio è infatti salito agli onori delle cronache soprattutto per la sua partecipazione al programma di Simona Ventura, dove era uno dei mentori in coppia con Stefano De Martino: sul web aveva però già un grande seguito, con migliaia di fan su Facebook e su Instagram.

Il fashion blogger ha dichiarato, intervistato da Tvblog, che sarebbe disposto a mollare tutto per partecipare al Festival di Sanremo, che definisce "un sogno". E visto che -sempre secondo i rumors- l'omologa femminile di Mariano, Chiara Ferragni, avrebbe già rifiutato la proposta, il sogno di Di Vaio potrebbe realizzarsi.

Carlo Conti si era lasciato sfuggire alcune anticipazioni sulle vallette di Sanremo 2017 affermando che avrebbe cercato comunque du stupire il pubblico e che si stava interessando alla nipote di un famoso attore europeo, ma va anche considerato il rapporto di amicizia fra Conti e Maria De Filippi, produttrice di "Selfie".

Mariano Di Vaio potrebbe salire sul palco dell'Ariston in coppia con una bellezza straniera?

Per conoscere la risposta bisogna pazientare ancora un po'.