Claudio Baglioni direttore artistico di Sanremo: “Siamo onorati e felici che Baglioni abbia accettato il nostro invito – dichiara il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo. - Con Claudio costruiremo un’edizione di Sanremo in cui le canzoni e le interpretazioni saranno assolute protagoniste del più grande evento dedicato alla musica italiana”.

di Grazia Cicciotti - 26 Settembre 2017

SHARE

Claudio Baglioni a Sanremo, arriva l'ufficialità della Rai: sarà il 'Capitano' di questa edizione

Dopo rumors, indiscrezioni e piccoli spoiler, la conferma arriva direttamente da Mamma Rai. Il festival di Sanremo nel 2018 è affidato a Claudio Baglioni, sebbene i dettagli di ciò che accadrà tra qualche mese sul palco dell’Ariston li scopriremo tra un po'.

GIANNI MORANDI FA GLI AUGURI A CLAUDIO BAGLIONI PER SANREMO, E AGGIUNGE CHE...

“Claudio Baglioni sarà il direttore artistico di Sanremo ed il capitano della squadra che animerà dal palco del Teatro Ariston la sessantottesima edizione del Festival in programma dal 6 al 10 febbraio 2018. - si legge sulla nota ufficiale - I suoi partner nella conduzione saranno annunciati, come di consueto, nella conferenza stampa del prossimo gennaio a ridosso dell’inizio del Festival”.

“Siamo onorati e felici che Baglioni abbia accettato il nostro invito – dichiara il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo. - Con Claudio costruiremo un’edizione di Sanremo in cui le canzoni e le interpretazioni saranno assolute protagoniste del più grande evento dedicato alla musica italiana”.

CLAUDIO BAGLIONI IRRICONOSCIBILE DA GIOVANE: LA TRASFORMAZIONE DEL CANTANTE. ECCO COME E' CAMBIATO

Di certo, c’è quindi che al cantautore spetterà il difficile compito di scegliere le canzoni, mentre sulla conduzione resta un punto interrogativo: indubbiamente Baglioni sarà affiancato da altri colleghi, sui cui nomi tuttavia finora vige un elegante silenzio. Baglioni ha confermato a suo modo condividendo la nota stampa sui social e, tra gli utenti, c’è chi si mostra entusiasta, ma anche chi - purtroppo - ha storto il naso. Del resto, è cosa nota che Claudio Baglioni non abbia mai partecipato al festival in veste di concorrente, per cui la sua ‘candidatura’ sembra a molti fuoriluogo. Non resta che scoprire cos’altro deciderà la Rai sul futuro del festival. Per ora, poche certezze e tante, tantissime ipotesi.

foto@UfficioStampa