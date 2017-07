Elio compie 56 anni: tanti auguri al musicista, cantante ed ex giudice di X Factor

di Grazia Cicciotti - 28 Luglio 2017

Tanti auguri Elio!

Il celebre cantante, leader del complesso Elio e le Storie Tese, spegne il 30 luglio 56 candeline.

Elio - nome d’arte di Stefano Belisari - è il fondatore del gruppo (insieme a Pier Luigi Zuffellato), nato nell’ormai lontano 1979, quando il cantante aveva appena 18 anni. Diplomato in flauto traverso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e laureato in Ingegneria elettronica, la sua esperienza nel mondo dell’arte musicale va dalle opere teatrali alla musica leggera, passando per l’esperienza come giudice a X Factor, in cui è stato seduto dietro al banco dei coach dalla quarta alla settima edizione e, per l’ultima volta, nella nona.

Nell’ultima edizione ha condotto - insieme a Mara Maionchi - l’Xtra Factor, più adatto - probabilmente - alla sua incredibile vena ironica e alla passione per l’eccesso, elementi che hanno del resto reso il gruppo Elio e le Storie Tese unici nel panorama musicale italiano. Le canzoni degli Elii sono infatti irriverenti, comiche e sfrontate, eppure a modo loro ciniche e pungenti, come La Terra dei Cachi, portata a Sanremo nel 1996 e classificatasi seconda. Ce ne vorrebbero di più di tipi come Elio, capaci di strappare una risata al pubblico e nello stesso tempo un pensiero. Se un sorriso porta a una riflessione e ad imparare una lezione, che male c’è?

