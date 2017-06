Vasco Rossi a Modena, un’esplosione mette a rischio il concerto: ecco cosa è successo

Un'esplosione a Modena a due giorni dal mega evento che vede Vasco Rossi protagonista assoluto con una diretta su Raiuno e la presenza di oltre 220mila persone. Ecco cosa è successo e cosa ha dichiarato il Sindaco di Modena

di Eleonora D'Urbano - 30 Giugno 2017

SHARE

Modena Park, esplosione a poche ore dal mega concerto di Vasco Rossi

Tutto è pronto per accogliere nel migliore dei modi Vasco Rossi a Modena insieme ad una folla di fan – 220mila persone – che sabato 1° luglio invaderanno la città teatro del più grande concerto mai realizzato in Italia: non mancano però problemi e preoccupazioni per i residenti, a cominciare da un'esplosione presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale in Via Busani all'alba di ieri 29 giugno.

Il Modena Park è un evento eccezionale a cui i cittadini – insieme alle autorità locali – si stanno preparando da tempo: la questione sicurezza ha la priorità assoluta e la detonazione di ieri ha scosso gli animi dei modenesi. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, intervenuta immediatamente sul posto con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, gli Artificieri e la Polizia di Stato, l'ordigno rudimentale (due bombole del gas, stando a quanto si apprende) ha danneggiato la saracinesca di uno degli ingressi laterali della sede della S.I.P.L.

VASCO ROSSI E QUEL RETROSCENA SUL SUO PASSATO CHE EMERGE SOLO ORA: LA DROGA, IL PADRE E IL LAGER

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha condannato fermamente l'atto di vandalismo: “Forse una stupida provocazione di qualche imbecille – ha commentato così l'accaduto – che però non riuscirà a rovinare la festa che stiamo preparando”.

Poi ha rilanciato: “I lavori per preparare la città all'evento di Modena Park hanno avuto come fulcro il tema della sicurezza con una stretta collaborazione con Prefettura, Questura e tutte le forze dell'ordine. Non sarà certo una provocazione di questo tipo a turbare il clima di festa che accompagna il concerto”.

Il Komandante di Zocca ha già regalato un concerto in anteprima per i residenti, ci auguriamo che il Modena Park sia davvero soltanto una bellissima festa senza intoppi e rischi per tutti coloro che verranno da lontano a rendere omaggio alla musica di Vasco.

Fotogallery@Social