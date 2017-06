A rischio il concerto di Vasco Rossi a Modena: la richiesta del Codacons

Il Codacons chiede la sospensione del grande evento che Vasco Rossi sta prepando al Modena Park: ecco il motivo della richiesta da parte dell'Associazione

23 Giugno 2017

Il secondary ticketing è ormai una piaga dei nostri tempi: ogni volta che c'è in programma un grande concerto, i fan degli artisti in questione sanno di avere a disposizione pochi minuti prima che i biglietti spariscano, per poi riapparire in siti che fanno bagarinaggio on-line, ovviamente a prezzi maggiorati.

E' successo per artisti come U2 e Coldplay, non poteva non succedere -nonostante tutte le misure di sicurezza messe in campo- anche per il concerto evento di Vasco Rossi a Modena del 1 luglio, uno spettacolo da 220.000 persone che è finito nel guinness dei primati come concerto con il maggior numero di biglietti venduti al mondo.

Vasco festeggia così i suoi 40 anni di carriera (e in parallelo su Rai1 ci sarà una serata dedicata a lui e condotta da Paolo Bonolis), ma c'è qualcuno che sta cercando letteralmente di rovinargli la festa: il Codacons, coordinamento delle associazioni dei consumatori, ha infatti chiesto alla Procura di Modena di valutare un'eventuale sospensione del concerto, per "evitare il compimento e la prosecuzione dei gravi reati connessi al bagarinaggio online“, che sarebbe arrivato a proporre biglietti per il concerto, ormai sold out, alla cifra di 3.000 euro.

Il Codacons ha anche chiesto l'oscuramento e il sequestro di tutti i siti che fanno secondary ticketing: davvero si potrebbe arrivare a sospendere un concerto, e di questa portata, anche con l'obiettivo sacrosanto di combattere il bagarinaggio?

