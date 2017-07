Dopo la canzone 'Tre parole' era scomparsa dalle scene, ecco cosa fa oggi Valeria Rossi per vivere

L'abbiamo rivista dopo tanti anni sul palco del Wind Summer Festival: Valeria Rossi, dopo il tormentone 'Tre parole', era scomparsa dalla scene ma oggi svela che lei per vivere fa...

19 Luglio 2017

Valeria Rossi diventò celebre nel 2001 con la canzone 'Tre parole': un vero e proprio tormentone (anche se lei ha dichiarato di odiare la parola) che ha resistito anche al passare degli anni ed è sempre in grado di accendere le folle quando viene cantato sul palco, come è successo ieri sera durante il Wind Summer Festival.

Su Twitter i commenti su Valeria Rossi e la sua 'Tre parole' si sono moltiplicati: tutti sono rimasti stupiti dall'aspetto della cantante, praticamente uguale a 16 anni fa, e tutti hanno ricordato con commozione e nostalgia la loro infanzia ed adolescenza.

"VALERIA ROSSI, MIA INFANZIA, DOVE SEI STATA PER TUTTO STO TEMPO?!", ha scritto divertito un utente, mentre un altro ha commentato: "Valeria Rossi è uguale al 2001, l'hanno congelata? Quindi futurama è reale..."

I commenti sono stati tutto sommato positivi e in molti si sono chiesti cosa faccia adesso Valeria Rossi, se sia rimasta nel mondo della musica oppure no: la cantante infatti, dopo aver provato a bissare il successo di 'Tre parole' con altri due album, è sparita dalle scene.

In una recente intervista a Letteradonna, Valeria Rossi ha dichiarato di occuparsi della formazione dei giovani artisti: lavora in due diverse accademie, a Grosseto e a Monza, ed aiuta i ragazzi a lavorare sulla voce, sulla coscienza di sè e sulla maturità artistica. E anche a non ripetere i suoi sbagli, come "l'eccessiva timidezza" che le impediva quasi di parlare.

Valeria Rossi è quindi rimasta nel mondo della musica, pur spostandosi dietro le quinte: non c'è in vista per lei un nuovo album insomma, anche se i suoi fan non perdono comunque la speranza!

