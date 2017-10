Buon compleanno Sting!

Il celebre cantautore spegne 66 candeline: dai The Police alla carriera da solista, Sting non ha mai avuto 'crolli'

di Grazia Cicciotti - 02 Ottobre 2017

SHARE

Tanti auguri Sting!

Il cantautore e musicista inglese (il cui vero nome, per chi non lo sapesse, è Gordon Matthew Thomas Sumner) nel 2017 spegne 66 candeline. Eppure, la carriera di Sting è più attiva che mai e non subisce cali: candidato 4 volte all’Oscar alla migliore canzone, per non parlare dei numerosissimi Grammy vinti sia come solista che con i Police, Sting si avvicina alla musica sin da bambino, ma lo sbarco ufficiale nella discografia avviene proprio con il gruppo rock/pop dei The Police, che negli Stati Uniti debuttarono ufficialmente nel 1978 con il brano Roxanne.

Dopo sei Grammy Awards e un successo incredibile, i Police si sciolsero nel 1983 e, nonostante varie reunion occasionali, Sting intraprende definitivamente la carriera da solista, consacrata nel 1985 dall’album The Dream of the Blue Turtles: in totale, Sting ha pubblicato 15 album, contraddistinguendosi per la sua smodata ricerca musicale, che lo ha reso uno dei musicisti più innovativi delle ultime decadi. E pensare che Sting non si è neanche risparmiato nel cinema, in tv o nel doppiaggio, stando tuttavia sempre molto attento a dare l’assoluta precedenza al suo primo e unico amore, la musica.

foto@UfficioStampa