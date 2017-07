Buon compleanno Cristina D'Avena!

Tanti auguri a Cristina D'Avena, che oggi spegne 53 candeline!

06 Luglio 2017

Tanti auguri Cristina D’Avena!

La ‘cantante’ per eccellenza delle canzoni che hanno accompagnato la nostra infanzia spegne nel 2017 53 candeline, coronate da tantissime nuove esperienze e da una carriera sempre sulla cresta dell’onda.

Sì, perché Cristina ha iniziato da subito a rallegrare la nostra esistenza con le sue canzoni, per la precisione a soli 3 anni e mezzo, presentando Il valzer del moscerino alla decima edizione dello Zecchino d’Oro. E’ tuttavia negli anni ’80 che Cristina ci regala le canzoni più indimenticabili: i suoi album vendettero in totale oltre 7 milioni di copie, grazie al fascino delle sigle dei cartoni animati. Ma non solo: a Cristina dobbiamo anche il ricordo del telefilm Love Me Licia o la sua presenza, più o meno costante, nel grande cult Bim Bum Bam.

Potrebbe sembrare musica di nicchia, ma il successo di Cristina anche negli anni successivi al vero e proprio boom (e il perenne sold out, anche oggi, ai suoi concerti) dimostra che al contrario abbiamo sempre bisogno di sentirci un po’ bambini, indipendentemente dall’età. Cristina deve averlo capito in tempi non sospetti, e noi non possiamo che ringraziarla ed esserne felici.

