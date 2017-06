Oggi è il compleanno di Benjamin Mascolo di Benji & Fede. Dagli esordi su YouTube al successo al Forum di Assago, il duo modenese continua a sorprendere i propri fan.

di Grazia Cicciotti - 20 Giugno 2017

Tanti auguri Benjamin Mascolo!

Tanti auguri Benjamin Mascolo! La ‘metà’ del duo Benji & Fede spegne il 20 giugno 24 candeline. Giovanissimo, ovviamente, come i fan che ultimamente fanno carte false pur di assistere a un live del gruppo modenese.



Giovanissimo, dicevamo, ma con la testa sulle spalle: la passione per la musica arriva infatti sin dalla tenera età ed è stata sempre praticata, facendo parte di varie band.

Poi il soggiorno in Australia e l’incontro - solo mediatico in un primo momento - con Federico Rossi. I due si conoscono infatti in rete e lì iniziano a fare pratica e a costruire le basi di quello che diventerà poi il duo Benji & Fede. Dal successo su YouTube all’album d’esordio 20:05 (data in cui i due si sono scambiati il primo messaggio su Facebook), arrivando al secondo album - 0+ - che ha portato i due ragazzi persino al Forum di Milano, per un live coloratissimo e sold out.

Semplici e mai arroganti, Benji & Fede stanno dunque dimostrando che da soli ce la si può fare: basta crederci davvero e procedere a piccoli passi, senza strafare. Una lezione forse banale, ma mai troppo ribadita.

