Zelig Event, Michelle Hunziker in lacrime nell'ultima puntata del 22 dicembre: ecco cosa è successo

Momento nostalgia a Zelig Event, l'ultima puntata del 22 dicembre 2016 ha commosso tutti. Michelle Hunziker è scoppiata in lacrime sul palco: ecco cosa è successo in diretta

di Eleonora D'Urbano - 23 Dicembre 2016

Con il Natale alle porte anche Zelig Event è arrivato al termine e l'ultima puntata, andata in onda su Canale 5 il 22 dicembre, ha visto diversi momenti nostalgia sul palco del teatro milanese tanto che Michelle Hunziker è finita in lacrime. Molti, come sempre, i comici che ci hanno fatto ridere, tra cui anche Enrico Brignano nelle vesti di super ospite (con annessa promozione del suo cinepanettone) e tra gli invitati speciali, Luciano Ligabue, che come nel 1996 ha chiuso la stagione di Zelig cantando ‘Certe notti'.

È proprio in quel momento che Michelle Hunziker si è visibilmente commossa, la voce ha iniziato a tremarle e gli occhi sono diventati lucidi mentre ricordava con un affettuoso saluto Claudio Bisio, grande assente e rimpianto dal popolo del web, e Gino e Michele. Vedere Michelle Hunziker in lacrime a Zelig Event, lei che è sempre sorridente e controllata, significa probabilmente accettare l'idea che sia finita un'epoca: guardare indietro è doloroso e guardare al futuro lo è ancora di più (chissà se Zelig tornerà in tv e tornerà ad essere un grande show come qualche anno fa) così i fan dello storico programma di Canale 5 si sono commossi insieme a lei. Qualcuno ha infatti cinguettato: “Toccante sentire la voce Hunziker commossa #Zelig”, un altro spettatore ha aggiunto “La commozione di @m_hunziker è la commozione di tutti noi. E non sono parole tanto per. GRAZIE A TUTTI. #Zelig #ZeligEvent @ZeligBananas”.

