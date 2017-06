Dal 22 giugno al cinema Civiltà perduta il film che rende omaggio all'esploratore Percy Fawcett che si spinse in Amazzonia alla ricerca dello splendente regno di El Dorado.

di Elena Balestri - 06 Giugno 2017

Dal bestseller Z la città perduta arriva Civiltà perduta il film con Charlie Hunnam

Il 22 giugno arriverà nelle sale cinematografiche Civiltà perduta il film diretto da James Gray (c'era una vola a New Yorkm Two lovers) e interpretato da Charlie Hunnam (King Arthur, Sons of Anarchy), Robert Pattinson (Twilight, Come acqua per gli elefanti) e Sienna Miller (American Sniper, Foxcatcher).

Ispirato al besteseller 'Z la città perduta' scritto da David Grann, il film racconta la straordinaria storia dell'esploratore britannico Percy Fawcett, che partì nel 1924 alla volta dell'Amazzonia alla ricerca di un'antica civiltà: il regno di El Dorado. Nonostante di Fawcett si siano perse le tracce nel 1925, la sua leggenda è rimasta nel tempo tanto da ispirare Sir Conan Doyle che pensando a Percy Fawcett plasmò il suo professor Challenger ne 'Il mondo perduto'.

Vi lasciamo con il trailer di Civiltà perduta il film, dove troviamo oltre a Charlie Hunnam nel ruolo dell'esploratore Fawcett, Robert Pattinson in quello di Henry Costin, Sienna Miller nei panni della moglie di Fawcett, Nina e Tom Holland (che presto ritroveremo nei panni di Spiderman in Spiderman Homecoming) nel ruolo di Jack Fawcett figlio di Percy e Nina.

Civiltà perduta il film: sinossi

1925, il leggendario esploratore britannico Percy Fawcett si avventura in Amazzonia, alla ricerca di un‟antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver catturato l‟attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Fawcett s‟imbarca insieme al figlio, determinato a provare che quest‟antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Ma la spedizione scompare poi nel nulla...

Civiltà perduta il film: la sequenza dei fatti

1905: il maggiore Percy Fawcett staziona con la Royal Garrison Artillery a Cork, in Irlanda, con sua moglie, Nina, e loro figlio, Jack.

Primi mesi del 1906: la Royal Geographical Society di Londra recluta Fawcett per mappare territori inesplorati in Brasile, Perù e Bolivia.

Giugno 1906: Fawcett arriva in Bolivia, dove presto riceve notizie sulla nascita del suo secondo figlio, Brian.

Luglio 1906: Partendo dalla Bolivia, Fawcett e i suoi compagni percorrono la giungla amazzonica in una missione per conciliare alcune controversie di confine tra i paesi limitrofi.

1908: Fawcett torna in Inghilterra e trascorre l'inverno con la sua famiglia, ma ritorna presto in Amazzonia e traccia il Rio Verde fino alla sua sorgente. Da questo momento inizia a raccogliere indizi, come ceramiche e artefatti, che gli fanno supporre che l'Amazzonia fosse stata una volta la casa di un'antica civiltà, che egli chiama „Z‟.

1910: Mentre aumentano le notizie sulle scoperte di Fawcett, lui tiene una conferenza presso la Royal Geographical Society, descrivendo i suoi sorprendenti risultati. Nel mese di novembre, Nina dà alla luce la figlia Joan.

1911 - 1912: Fawcett conduce un'altra spedizione attraverso l'Amazzonia. È accompagnato da Henry Costin, da un biologo e da un esploratore polare di nome James Murray. Fawcett e Murray si scontrano tra loro sempre più spesso. Murray diventa così ammalato e debole che minaccia la sicurezza dell'intero gruppo.

28 giugno 1914: L'arciduca austriaco Franz Ferdinand viene assassinato, dando inizio alla prima guerra mondiale e richiedendo il ritorno di Fawcett in Inghilterra.

1915 - 1919: Fawcett viene spedito al fronte occidentale, dove combatte nella battaglia della Somme e vede perire migliaia di suoi connazionali. Durante la guerra viene promosso a tenente colonnello. Nel 1917 Nina invia una lettera alla Royal Geographical Society, rivelando che Fawcett è stato ferito ed è in fase di recupero.

28 giugno 1919: poco prima del 52° compleanno di Fawcett, la Germania firma il trattato di Versailles, mettendo fine alla guerra. Di nuovo a casa, soffrendo di depressione, Fawcett diventa ancora più ossessionato di trovare „Z‟.

3 dicembre 1924: Fawcett decide di portare con sé suo figlio Jack in spedizione per scoprire „Z‟. Salutano il resto della famiglia e partono per l'America del Sud.

11 febbraio 1925: Fawcett e Jack partono da Rio de Janeiro per iniziare il loro viaggio nella giungla brasiliana.

19 maggio 1925: durante la spedizione Jack celebra il suo ventiduesimo compleanno.

29 maggio 1925: dal profondo nella giungla, Fawcett scrive la sua ultima lettera a casa, dicendo a Nina: "Non devi avere paura dei fallimenti". Poi lui e suo figlio scompaiono.

1928: George Dyott intraprende una spedizione di ricerca, sperando di salvare Fawcett e Jack, nel caso in cui fossero ancora vivi. Ma la missione non riesce. Seguono altre spedizioni, senza alcun risultato, e negli anni molti ricercatori vengono uccisi o scompaiono.

1954: Nina Fawcett muore a Brighton, in Inghilterra, all'età di 84 anni. Fino alla sua morte si aggrappa alla speranza che un giorno suo marito e suo figlio possano ritornare.

foto ufficio stampa