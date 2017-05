Yo Yoga, torna su DeAJunior il programma che insegna lo yoga ai bambini: intervista a Renata Centi e Francesca Senette

Yo Yoga, al via la seconda stagione: la nostra intervista a Francesca Senette e Renata Centi

di Grazia Cicciotti - 11 Maggio 2017

A partire dal 14 maggio, torna su DeAJunior (canale 623 di Sky) Yo Yoga, arrivato alla sua seconda edizione, dopo il successo della prima stagione.

L’obiettivo del programma - che va in onda ogni giorno alle 19.50 - è quello di avvicinare i bambini allo yoga e Renata Centi, insegnante della disciplina, lo fa raccontando agli spettatori una favola, l’occasione giusta per provare alcune posizioni e tecniche base. Insieme a lei quest’anno troviamo due piccoli aiutanti - Gabriel e Giulia - e Francesca Senette, giornalista, mamma ed esperta di yoga e benessere.

Il mondo di Yo Yoga non si ferma, tuttavia, al format televisivo: Francesca Senette collaborerà infatti anche alla pubblicazione di un libro sullo yoga in uscita per DeA Planeta Libri (l’uscita è prevista in autunno) e a varie strisce per la web tv femminile DeAByDay.

Di Yo Yoga andranno invece in onda 30 puntate più uno speciale: in ogni episodio, Renata Centi e Francesca Senette collaboreranno per insegnare al pubblico posizioni com il ‘saluto al sole’ o la posizione dell’aquila, del cane e del pesce. Nella videointervista, le due protagoniste di Yo Yoga ci raccontano nel dettaglio cosa vedremo nel programma e perché sia così importante insegnare ai bambini questa disciplina, che più che uno sport rappresenta un vero e proprio universo che fonde meditazione e allenamento, o - per dirla con le parole di Francesca Senette e Renata Centi - un mix tra “spirito di gruppo e attività fisica”. Non è un caso che sia, attualmente, lo sport più praticato in assoluto, da grandi e piccini.

