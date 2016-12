Wrongonyou, The Mountain Man è il primo EP ufficiale del cantautore romano. Ecco la nostra intervista.

di Grazia Cicciotti - 23 Dicembre 2016

Wrongonyou: 'In The Mountain Man le mie luci e le mie ombre'

Ha richiesto tempo per Marco Zitelli - in arte Wrongonyou - la ricerca di una propria identità musicale, la fine (e al tempo stesso un nuovo inizio) di un percorso di sperimentazione, che prende il via dal primo EP ufficiale, The Mountain Man, uscito il 18 novembre per Carosello Records.

In queste sei tracce c’è un po’ la summa di ciò che oggi è Wrongonyou, cantautore romano che ha trascorso l’estate ad aprire i concerti di Niccolò Fabi e che ha trovato se stesso in uno stile che sa molto di internazionale, apparendo nello stesso tempo familiare, vicino.

“Avevo paura di rilasciare un album - ci confessa Marco - perché in qualche modo vuol dire mettersi a nudo davanti alle persone. In più non ero sicuro di cosa fosse quello che avevo realizzato. Era un Wrongonyou depresso in cameretta o un Wrongonyou che ha riscoperto la felicità andando in giro? Non capivo se fosse o meno il momento giusto. Ho un sacco di brani che stanno lì ad aspettare di vedere la luce. Ora però ho ottenuto una conferma. The Mountain Man contiene sia il lato scuro di me che quello più chiaro”.

Insomma, alla fine Wrongonyou ha scoperto che “con la sincerità arrivi in modo più diretto”, a prescindere dal contesto, e che esprimere se stessi senza filtri è forse il modo più semplice per trovarsi. Vi lasciamo alla videointervista per scoprire, più nel dettaglio, cosa ci ha raccontato Marco.

