Whatsapp down: panico e ironia su Twitter. Ecco cosa è successo durante e dopo il malfunzionamento di Whatsapp

di Eleonora D'Urbano - 04 Maggio 2017

Ieri sera tra le 22.30 e le 2 di notte milioni di persone sono andate nel panico: no, non si è trattato della fine del mondo, ma le reazioni impanicate ed esagitate che si sono registrate sui social, sono state causate da un malfunzionamento di Whatsapp che ora, stando alle parole della compagnia, sembra essersi pienamente risolto.

In Europa, negli Stati Uniti, in Canada, ma anche in India e in Brasile, la nota app di messaggistica istantanea ha smesso per qualche ora di funzionare su tutti i sistemi operativi - IoS, Android, Windows Mobile - scatenando così il panico, le paranoie, ma anche una certa ironia da parte degli utenti che hanno condiviso i loro stati d’animo su Twitter sotto l’hashtag #WhatsappDown, entrato immediatamente nelle tendenze.

J-Ax ha cinguettato: “Comunque due ore senza whatsapp ci stanno dentro alla grande, ci vorrebbero ogni giorno, #menoasciugo #whatsappdown”, The Jackal hanno ironizzato “Whatsapp non funziona? Scatenate l'inferno. #whatsappdown” postando l’immagine di un SMS con la scritta “Finalmente sti ca**o di 400 sms gratis hanno un senso”, e ancora leggiamo dall’account de Le frasi di Oisho “#whatsappdown: centinaia di chiamate ai vigili del fuoco”, mentre c’è chi ha approfittato del crollo della app per dialogare di nuovo con i propri cari e ha fatto sapere “Approfittando del #whatsappdown ho avuto modo di scambiare due parole con la mia famiglia; sembrano tutte brave persone”.

Qualcuno si è disabituato a mandare sms e ha puntualizzato “Ho mandato 3 sms e "il tuo traffico sta per esaurirsi" giusto per ricordarci che un tempo non scrivevamo Una Parola Per Rigo”, qualcun altro ha tentato di rivolgersi direttamente a Mr. Facebook che - ricordiamolo – ha acquistato Whatsapp nel 2014 per 19 miliardi, lanciando un appello: “Mark ce lo sistemi sto wtsapp o no è mezzanotte come si fa a lasciare i discorsi in sospeso e andare a dormire mannaggia a te #whatsappdown”, infine un utente ha chiosato: “#whatsappdown se siamo sopravvissuti a 3 ore di assenza di Whatsapp possiamo a sopravvivere a tutto”.

