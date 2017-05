Dopo la vittoria di Andreas Muller ad Amici, ecco cosa accadrà a lui e a Sebastian Melo Taveira: la proposta di Maria De Filippi

Dopo 11 anni un ballerino torna a vincere Amici: Andreas Muller ha battuto Riccardo Marcuzzo ed ha trionfato a sorpresa. Dopo la puntata però è arrivata per lui e per Sebastian una proposta da parte di Maria De Filippi: ecco di cosa si tratta

29 Maggio 2017

Si è conclusa con una vittoria a sorpresa questa edizione di Amici 2016: a trionfare è stato infatti un ballerino, Andreas Muller, contro uno dei favoriti in assoluto, il cantante Riccardo Marcuzzo. Bisogna tornare indietro di ben 11 anni per trovare l'ultima vittoria di un ballerino: si trattava di Ivan D'Andrea, anno 2005.

Andreas, ad Amici per il secondo anno consecutivo dopo l'infortunio che l'anno precedente lo mise fuori gioco prima del serale, ha voluto dedicare la vittoria al fratello Daniel: è stato lui a spingerlo ad iniziare a ballare e ad inseguire i suoi sogni.

Quei sogni che per Andreas si sono avverati grazie ad 'Amici': intervistato al termine della finale ha spiegato di aver tanta voglia di lavorare e di studiare, anche in Italia. Arriva quindi proprio a proposito la proposta di Maria De Filippi, per lui e per l'altro ballerino finalista, Sebastian Melo Taveira.

Maria De Filippi ha infatti fatto sapere di essere pronta ad accogliere sia Andreas che Sebastian nel corpo dei ballerini professionisti di Amici: una notizia che sicuramente riempirà di gioia i due ormai ex allievi, anche se Sebastian dovà dividersi. Il ballerino argentino ha ricevuto un'ulteriore proposta da Eleonora Abbagnato, che lo ha segnalato ad un coreografo francese per uno spettacolo teatrale che partirà in Francia nel 2018.

Si conclude così in bellezza anche questa edizione di Amici: per Andreas e Sebastian la strada sembra essere già spianata, ora starà a Riccardo e Federica dimostrare il loro valore nel mercato discografico.

foto @ufficiostampa